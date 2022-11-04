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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"تحت الوصاية" الاسم النهائي لمسلسل منى زكي في رمضان 2023

منى زكي
منى زكي

استقرت الشركة المنتجة لمسلسل منى زكي رمضان 2023 على اسم تحت الوصاية حسبما أكد مخرج العمل في برنامج ET بالعربي.

الجهة المنتجة للمسلسل مازالت في مرحلة التعاقدات مع الأبطال، وهو مأخوذ  من قصة حياة  "الحاجة صيصا"، وهى امرأة ارتدت الجلباب الصعيدي وعملت في عدد من الأعمال الشاقة وذلك لتربية ابنتها.

وعلى جانب أخر روجت الفنانة منى زكي، لمسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم “الوش التاني” وذلك بعد فترة غياب عن العروض المسرحية.

نشرت منى زكي، بوستر العرض المسرحي من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” وعلقت قائلة: " أيام قليلة بتفصلني عن الوقوف تاني على خشبة المسرح بعد غياب طويل، انتظروني في المسرحية الكوميدية "الوش التاني" من 11 لـ 15 نوفمبر في بوليفارد رياض سيتي".

منى زكي تروج لمسرحية "الوش التاني"

بعد سنوات من التأجيل.. عرض فيلم "القاهرة - مكة" لـ مني زكي في مهرجان البحر الأحمر

وتابعت قائلة: “حقيقي مبسوطه اني هقابل الجمهور السعودي وسعيدة جدا بالتطور اللي حاصل في موسم الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه و المستشار تركي آل الشيخ #موسم_الرياض #بوليفارد_رياض_سيتي”.

يذكر أن تمكن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فى الحصول على العرض الأول لفيلم القاهرة مكة ، فى دورته الثانية التى  ستقام في مدينة جدة، على ضفاف الساحل الشرقي للبحر الأحمر وذلك من 1 إلى 10 ديسمبر من العام الجاري.

فيلم القاهرة مكة من بطولة منة زكي ومحمد علاء ومحمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومن إخراج هاني خليفة ، ومن تاليف محمد رجاء .

فيلم القاهرة مكة تم كتابته منذ سنوات طويلة ، الا ان عدم تحمس شركة إنتاج الى تقديمه بشكل جدي ، ادي الى تعطيله ، حيث كان من المقرر أن يقوم باخراجه مخرج اخر ، وقد تم تصويره منذ ما يقرب من العام . 

 

وتدور أحداث الفيلم الذي يعد أول فيلم مصري يصوَّر في المملكة العربية السعودية، حول رِحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تُقَرِّر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها، إمّا أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تَتَجّه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير

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