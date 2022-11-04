زاهي حواس: المتحف المصري الكبير الأعظم فى العالم

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن المتحف المصري الكبير أعظم متاحف العالم أنشأته مصر بطريقة تثبت للعالم أنها تستطيع حفظ آثارها بشكل سليم.

أضاف زاهي حواس خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أنه لابد من وجود مطالبة شعبية باسترداد القطع الأثرية المصرية المسروقة.

مصر أولى بآثارها

كشف عالم المصريات أن مصر أولى بآثارها من أي مكان آخر، ولديها متاحف على أعلى مستوى في جميع ربوع المحروسة.



تابع عالم المصريات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنشأ العاصمة الإدارية من أجل مستقبل مصر وحل مشكلة الزحام في القاهرة.

أردف زاهي حواس: «أنا لو هتسلف علشان أكمل العاصمة الإدارية هعمل كدا عشان أفضى القاهرة من الوزارات والمصالح الحكومية».