عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زاهي حواس: المتحف المصري الكبير الأعظم فى العالم

صدى البلد

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن المتحف المصري الكبير أعظم متاحف العالم أنشأته مصر بطريقة تثبت للعالم أنها تستطيع حفظ آثارها بشكل سليم.

أضاف زاهي حواس خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أنه لابد من وجود مطالبة شعبية باسترداد القطع الأثرية المصرية المسروقة.

مصر أولى بآثارها

كشف عالم المصريات أن مصر أولى بآثارها من أي مكان آخر، ولديها متاحف على أعلى مستوى في جميع ربوع المحروسة.


تابع عالم المصريات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنشأ العاصمة الإدارية من أجل مستقبل مصر وحل مشكلة الزحام في القاهرة.

أردف زاهي حواس: «أنا لو هتسلف علشان أكمل العاصمة الإدارية هعمل كدا عشان أفضى القاهرة من الوزارات والمصالح الحكومية».

المتحف المصري المصالح الحكومية المتحف المصري الكبير برنامج نظرة قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

كسب تعاطف النجوم واكتشفوا خداعه.. القصة الكاملة لـ صاحب واقعة كشري التحرير

مالها عينك .. ابنة شيرين تقلق جمهورها بـ فيديو صادم | شاهد

جلسة مع الخطيب.. الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي| تفاصيل

جريمة التيك توك.. قرار عاجل من النيابة في واقعة قتل فتاة لشقيقها بالغربية

رسالة لمامتك؟ سؤال لـ ابنة شيرين بعد فيديو عينها الصادم | شاهد

بموافقة كولر .. 3 لاعبين بـ الأهلي يقتربون من الإعارة في يناير

ترشيحاتنا

الحوار الوطني يتلقى رد رئيس مجلس الوزراء على استفساراته خلال المؤتمر الاقتصادي

زاهي حواس يطالب باسترداد رأس نفرتيتي والقبة السماوية وحجر رشيد | فيديو

بلاش أفورة.. خالد الغندور يثير الجدل بالتعليق على أداء نجم الأهلي

وزيرة البيئة: المشاركون بمؤتمر المناخ يتحملون جزءا من مصاريف الإقامة

قرار جديد من المحكمة بحق مرتكب جريمة الريف الأوروبي.. غدا

ملك الهواتف الرائدة ومنافس آيفون.. تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق Galaxy S23 Ultra

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

العالم يحتفل بالفرعون الذهبي.. 10 أسرار عن مقبرة توت عنخ آمون

صدي البلد يرصد حالة قاعات مؤتمر المناخ قبل الانطلاق بساعات ..صور

بعد فيديو والدهما المفاجئ .. هل تسقط حضانة شيرين لابنتيها بسبب الإدمان |خاص

فيديو

ديانا حداد: لا مانع من تجسيد قصة حياتي| فيديو

دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

هجرة غير شرعية .. تفاصيل مصرع 3 مصريين وفقدان 21 آخرين |فيديو

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ