السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في البحيرة .. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على حريق نشب في الطابق الثاني داخل سكن ملك " هدي، م.أ" بقرية قراقص التابعة لمركز دمنهور، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد نشوب حريق داخل الطابق الثاني في منزل بقرية قراقص التابعة لذات المركز وجري تحرير المحضر اللازم.

السيطرة على حريق بداخل شقة بالبحيرة

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحريق وجري الدفع بعدد من سيارت الإسعاف والاطفاء كما تم فرض كردون أمنى حول العقار وفصل المرافق عن المكان.

السيطرة على حريق بداخل شقة بالبحيرة

السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده، وأشارت التحريات الأولية إلي احتراق غرفة النوم كاملة ولا يوجد أى إصابات أو وفيات، و من المرجح أن سبب الحريق هو ماس كهربى داخلى وتمت عملية التبريد

كما تم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.