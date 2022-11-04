عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء.. الألومنيوم يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد

صدى البلد

استقر نادي الألومنيوم برئاسة المهندس محمود سالم وأبوطالب العيسوى المدير الفنى لنادي الألومنيوم المشارك في دوري القسم الثاني، على تشكيل الجهاز الفني المعاون للمدير الفني الجديد.

وانفرد موقع "صدى البلد" بتشكيل الجهاز الجديد، وجاء كالتالي:

أبوطالب العيسوى مديرًا فنيا
عبدالرحيم همام المشرف العام علي الفريق ومدير الكوره 
أحمد كامل مدربًا
أسامه عز الدين مدربًا
أحمد حسن العجل مدربا لحراس المرمى
أحمد عزت أخصائي علاج
أحمد جميل. مدلك
حمد خير مديرا إداريًا


وكان قد أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي الألومنيوم عن تعيين أبو طالب العيسوي مديرا فنيا للفريق ،خلفا  لسعيد إبراهيم الذى تقدم باعتذار عن الاستمرار مع الفريق ،عقب الخسارة بالجولة الثالثة أمام فريق كيما أسوان بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .

وكان قد وافق مجلس إدارة نادي الألومنيوم برئاسة المهندس محمود سالم علي قبول استقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم برئاسة سعيد إبراهيم  عقب الخسارة أمام كيما أسوان بهدفين مقابل هدف ،بالجولة الثالثة من منافسات دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد  .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

مالها عينك .. ابنة شيرين تقلق جمهورها بـ فيديو صادم | شاهد

جلسة مع الخطيب.. الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي| تفاصيل

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

جريمة التيك توك.. قرار عاجل من النيابة في واقعة قتل فتاة لشقيقها بالغربية

رسالة لمامتك؟ سؤال لـ ابنة شيرين بعد فيديو عينها الصادم | شاهد

هتعيش مع مين؟ حقيقة تورّم عين ابنة شيرين بعد ظهورها المفاجئ برفقة والدها

ترشيحاتنا

سوق المستعمل.. أشهر هاتشباك في مصر بـ 130 ألف جنيه| صور

مفاجأة.. حقيقة صورة شيرين مع حسام حبيب في السيارة

لكسر بالخط الرئيسي.. قطع المياه عن مركز الصف بالجيزة

يخدم أكثر المناطق ازدحاما.. 10 معلومات عن محور عمرو بن العاص بالجيزة

بدء غلق شارع الملك فيصل لتركيب الكمر الخرساني لمحور عمرو بن العاص

أخبار الرياضة| جلسة الخطيب تحدد موقف رحيل ثنائي الأهلي.. ونداء عاجل من مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز: أوعي تطلبي فلوس من جوزك في الأوقات دي

بإطلالة جديدة.. إيمان العاصي تستعرض جمالها على إنستجرام

جلسة تصوير مختلفة.. منى زكي تبهر متابعيها في أحدث ظهور| شاهد

ملحن اضطهده..ناقد يكشف سبب منع المطرب النقاش من الغناء مع أصالة بالأوبرا

فيديو

ديانا حداد: لا مانع من تجسيد قصة حياتي| فيديو

دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

هجرة غير شرعية .. تفاصيل مصرع 3 مصريين وفقدان 21 آخرين |فيديو

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ