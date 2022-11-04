بالأسماء.. الألومنيوم يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد

استقر نادي الألومنيوم برئاسة المهندس محمود سالم وأبوطالب العيسوى المدير الفنى لنادي الألومنيوم المشارك في دوري القسم الثاني، على تشكيل الجهاز الفني المعاون للمدير الفني الجديد.

وانفرد موقع "صدى البلد" بتشكيل الجهاز الجديد، وجاء كالتالي:

أبوطالب العيسوى مديرًا فنيا

عبدالرحيم همام المشرف العام علي الفريق ومدير الكوره

أحمد كامل مدربًا

أسامه عز الدين مدربًا

أحمد حسن العجل مدربا لحراس المرمى

أحمد عزت أخصائي علاج

أحمد جميل. مدلك

حمد خير مديرا إداريًا



وكان قد أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي الألومنيوم عن تعيين أبو طالب العيسوي مديرا فنيا للفريق ،خلفا لسعيد إبراهيم الذى تقدم باعتذار عن الاستمرار مع الفريق ،عقب الخسارة بالجولة الثالثة أمام فريق كيما أسوان بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .

وكان قد وافق مجلس إدارة نادي الألومنيوم برئاسة المهندس محمود سالم علي قبول استقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم برئاسة سعيد إبراهيم عقب الخسارة أمام كيما أسوان بهدفين مقابل هدف ،بالجولة الثالثة من منافسات دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .