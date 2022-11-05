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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لـ أسماء أبو اليزيد تبرز جمالها الشرقي

صدى البلد

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد جمهورها بصورة جديدة في أحدث ظهور لها  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أسماء أبو اليزيد بإطلالة جذابة بصورة أبيض و اسود تبرز جمال ملامحها الشرقية مما حازت علي اعجاب متابعيها .

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وكانت قد كشفت الفنانة أسماء أبو اليزيد، تفاصيل تعرضها لإصابة في أنفها.

وقالت أسماء أبو اليزيد في تصريح خاص لصدى البلد،: "بسيطة الحمد لله؛ تعرضت لجرح في أنفي، وليس كسرا؛ حيث وقعت وتعرضت لبعض الجروح".


جاء ذلك، بعد أن أعلنت الفنانة  أسماء أبو اليزيد؛ عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن تعرضها لإصابة في الأنف.

ونشرت أسماء أبو اليزيد  صورة لها بعد إصابتها وكتبت عليها: "الحمد لله قدر ولطف".

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