40 طالبا فقط .. تعليمات عاجلة لضبط كثافات فصول المدارس التجارية

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات عاجلة لمديري عموم التعليم الفني بمديريات التربية والتعليم "التعليم الفني التجاري" ، شددت فيها على مراعاة مقومات التشغيل الخاصة بكل مدرسة من ناحية قاعات التدريس ومعامل الحاسب الالي وهيئات التدريس للوقوف على مدى ملاءمة كثافة اعداد الطلاب بكل مدرسة لمقومات التشغيل بحيث لا تزيد كثافة الطلاب داخل الفصل الواحد عن 40 طالبا بحد اقصى.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه في حالة وجود زيادة في اعداد الطلاب وعدم ملاءمتها لمقومات المدارس ، يتم تفعيل القرار الوزاري 160 لسنة 2020 بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية نظام 3 سنوات ، وذلك للتعليم الفني التجاري ، لاستيعاب الكثافات الزائدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الفني التجاري نظام الثلاث سنوات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الغرض الرئيسي من انشاء وحدات الخدمات هو استيعاب الطلاب الحاصلون على شهادة الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي ولم يسمح مجموع درجاتهم بتقدمهم للمدارس الرسمية ، وكذا الطلاب الذين لم يتقدموا للمدارس الرسمية نظرا لعدم سماح كثافة المدرسة بقبولهم

خطاب رسمي

وأشارت الوزارة إلى أن وحدات الخدمات تعتبر منشآة تعليمية قائمة بذاتها يتم الانفاق عليها من مقابل الاشتراك السنوي الذي يتم تحصيله من الطلاب المتقدمين على هذا النظام طبقا لقواعد وضوابط الصرف المعتمدة من وزير التربية والتعليم ، وينطبق على هذه الفئة من الطلاب ما ينطبق على الطلاب المنتظمين من ناحية نسب الحضور المقررة للمواد النظرية والعملية والمحددة بقانون التعليم ويعامل هؤلاء الطلاب معاملة الطلاب المنتظمين عند طلبهم لتأدية الخدمة العسكرية

شراء الخامات والمستلزمات

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن يتم تفعيل الصرف من نسبتي 5% المخصصة للمديرية التعليمية لشراء الخامات والمستلزمات لإعداد المعامل والورش للاختبارات العملية والامتحانات التحريرية للدبلومات ، ونسبة 25% المخصصة للمدرسة لشراء الخامات والمستلزمات لإعداد المعامل والورش للاختبارات العملية والامتحانات التحريرية لصفوف النقل ، و المدرجتان بقواعد وضوابط الصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين علة نظام الخدمات والعمال والمعتمدة من وزير التربية والتعليم وذلك لمواجهة نفقات المدارس الثانوية الفنية التجارية سواء بالفترة الصباحية او المسائية المقيد عليها طلاب على نظام العمال او الملحق عليها وحدات خدمات كفصول مسائية من ناحية تلك البنود

وتم التشديد على تفعيل دور التوجيه المالي والاداري بالمديريات والادارات التعليمية لمتابعة ذلك بالاضافة الى متابعة سكرتير كل مدرسة لمعرفة كيفية تسجيله لمبالغ تلك البنود من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بالتعليم التجاري

ونبهت الوزارة على جميع الادارات التابعة للمديريات التعليمية بتنفيذ التعليمات السابق ذكرها ومحاسبة المقصرين في ذلك لعدم تعطيل سير العملية التعليمية