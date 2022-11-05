الفرح تحول لميتم| مئات الأهالى يشيعون جنازة والد عريسين سقط أثناء حفل زفافهما بالبحيرة.. صور

وسط حالة من الحزن و القهرة .. شيع أهالي عزبة الزهراء بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، جثمان والد عريسين توفي أثناء حفل زفافهما داخل قاعة الفرح إثر أزمة قلبية .

تشيع جثمان والد العروسين بالبحيرة

تشيع جثمان والد العروسين بالبحيرة

تشيع جثمان والد العروسين بالبحيرة

تفاصيل الواقعة



حيث قد شهدت القرية حزن شديد عقب وفاة والد عريسين أثناء حفل زفافهما داخل قاعة أفراح خاصة، وتبدل الحل من الزغاريد إلىالصراخ والنحيب، تحولت أصوات الأغاني والاحتفالات إلى أصوات صراخ وعويل، وسادت ملامح الحزن الشديد على أسرة العريسين.

والد عروسين البحيرة



حيث قال الأهالى أن الفقيد والد العريسين يدعي" خالد محمد إسماعيل ابو زهرة" كان يتمتع بصحة جيدة، يستقبل الضيوف داخل قاعةالمناسبات، مؤكدا والد العريسين سقط على الأرض أثناء دخول أبنائه " احمد و عمرو" الي القاعة و سادت حالة من الهلع و ظن البعض أنهاغيبوبة سكر، فنقلوه سريعا إلى مستشفى خاصة،ليتبين ضرورة تحويله لمستشفى دمنهور التعليمي ليفارق الحياة فور وصوله للمستشفىجراء الإصابة بـ سكتة قلبية



وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي" فيسبوك" ، إلى سرادق عزاء لأهل العريسين الذي وافته المنية أثناء زفاف أبنائه داخل قاعة الأفراحبمدينة شبراخيت.