افتكرنا نوبة سكر.. كيف تحول فرح شبراخيت لـ مأتم بعد وفاة والد العريسين؟

الفرح تحول إلى ميتم .. سيطرت حالة من الحزن على أهالى مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة عقب وفاة والد عريسين أثناء حفل زفافهما داخل قاعة أفراح خاصة، وتبدل الحل من الزغاريد إلى الصراخ والنحيب، وتحولت أصوات الأغاني والاحتفالات إلى أصوات صراخ وعويل، وساد الحزن الشديد على أسرة العريسين.



وقال الأهالى أن الفقيد والد العريسين كان يتمتع بصحة جيدة، ويستقبل الضيوف داخل قاعة المناسبات مؤكدين أن والد العريسين "خالد محمد إسماعيل أبو زهرة" سقط على الأرض أثناء دخول أبنائه " أحمد وعمرو" الي القاعة وسادت حالة من الهلع وظن البعض أنها غيبوبة سكر، فنقلوه سريعا إلى مستشفى خاصة،ليتبين ضرورة تحويله لمستشفى دمنهور التعليمي ليفارق الحياة فور وصوله للمستشفى جراء الإصابة بـ سكتة قلبية

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي" فيسبوك" ، إلى سرادق عزاء لأهل العريسين الذي وافته المنية أثناء زفاف أبنائه داخل قاعة الأفراحبمدينة شبراخيت.