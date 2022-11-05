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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. مصرع أسرة كاملة في انقلاب سيارة بطريق وادي النطرون

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة ملاكى بالبحيرة

لقى 8 أشخاص مصرعهم فجر اليوم من بينهم 6 من أسرة واحدة بينما نجت طفلة من أفراد الأسرة من موت محقق إثر إصطدام سيارة ملاكى بأخرى ربع نقل بطريق محور الضبعة بدائرة مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة

تم نقل الجثامين مشرحة مستشفى وادى النطرون التخصصى ونقل الطفلة المصابة إلى المستشفى ذاتها للعلاج ، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق .

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تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارة ملاكى بأخرى ربع نقل بطريق محور الضبعة بالكيلو 195 إتجاه الضبعة بدائرة مركز وادى النطرون ووجود متوفيين ومصاب.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث كما إنتقل اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يرافقه القيادات الأمنية  وتم الدفع بعدد 6  من سيارات الإسعاف وتم نقل الجثامين مشرحة مستشفى وادى النطرون التخصصى، كما تم إستخراج طفلة مصابة من بين حطام السيارة الملاكى

وتبين من المعاينة إصطدام السيارة الملاكى قيادة عبد الستار منصور إسماعيل 39 سنة مقيم مرسى مطروح  بالسيارة ربع نقل بمكان الحادث 
                  
أسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الملاكى " عبد الستار منصور إسماعيل ٣٩ سنة  مقيم مرسى مطروح وزوجتة   فايزة عبد العزيز عبد القوى ٣١ سنة ربة منزل وأولادهما  "مريم عبد الستار منصور 3سنوات  وأسماء عبد الستار منصور 5 سنوات وحمزة عبد الستار منصور 6 سنوات وطفلة مجهولة الاسم  10 سنوات تقيم مطروح والسيد عنتر السيد  ٣١ سنة مقيم  رشيد  وسعيد جابر إسماعيل 51 سنة مقيم  الجيزة ، وإصابة  نور عبد الستار منصور 6 سنوات مقيمة مطروح بكسر بالضلوع .

تم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى وادى النطرون التخصصى تحت تصرف النيابة العامة بوادى النطرون التى باشرت التحقيق، كما تم التحفظ على السيارتين طرفى الحادث.

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