جامعة الأزهر تشارك بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي Cop27 بشرم الشيخ

تشارك جامعة الأزهر في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27 والذي تنظمه الأمم المتحدة ويقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من ٧ إلى ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٢م، والذي يحضره عدد كبير من رؤساء دول العالم، وتشارك فيه المنظمات الدولية والمؤسسات العلمية والجامعات والمراكز البحثية والشركات والهيئات الدولية المرموقة لعرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والتكنولوجيات في إيجاد حلول للتحديات المناخية في مجالات: البيئة، والطاقة، والمياه، والزراعة، والانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري وغيرها من الموضوعات التى تناقش التحديات والفرص في هذا المجال.



ومن المقرر أن يُلقي فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر كلمة بعنوان: "دور المؤسسات الدينية وقادة الأديان في مواجهة التغيرات المناخية" يتناول فيها دور المؤسسات الدينية وقادة الأديان في التعريف بالآثار السلبية للتغيرات المناخية، وحث الشعوب على الحفاظ على جميع الموارد الطبيعية، واحترام البيئة وعدم الإفساد، وعدم استنزاف الطبيعة والمحافظة عليها والعمل علي التصدي لهذه الظاهرة، وموقف الإسلام من هذه الأزمة شديد الوضوح في تقرير وجوب احترام البيئة احتراما شرعي.



كما يشارك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بكلمة حول دور جامعة الأزهر وما قامت به من مبادرات وفعاليات داعمة لتقديم حلول وتكنولوجيات وأبحاث علمية تطبيقية لمواجهة التحديات المناخية الناتجة من التغيرات المناخية الغير مسبوقة وذلك من خلال: كليات الجامعة المختلفة، ومكتب الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (التيكو) و أيضا سلسلة حاضنات الأعمال التكنولوجية (رواق)، ونادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، ولجنة البيئة والمجتمع، وتنظيم المؤتمر العلمي الثالث الذي عقدته الجامعة مؤخرا للتغير المناخي والتوصيات التى قدمتها الجامعة في هذا الصدد للدولة المصرية والذي عقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



ويشارك الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا مدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة والباحث الرئيسي للمشروع الذي فاز ضمن مشروعات الجامعات للمشاركة في جناح الابتكار الأخضر والمقام بالمؤتمر؛ يشارك بمحاضرة عن أهمية ودور نقل وتسويق التكنولوجيا من الجامعة إلى الصناعة في إيجاد حلول علمية مبتكرة وسريعة وذات كفاءة عالية، ويسهل تطبيقها في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية في مختلف المجالات سواء بالتكيف معها وأيضا التخفيف من آثارها ومعالجتها.