بقوا رجالة .. لأول مرة الفنانة سحر رامي تتحدث عن أبنائها |فيديو

قالت الفنانة سحر رامي إن شخصيتها عاقلة وفذة وهادئة تحب أن تفكر بعقلها في جميع أمور حياتها، مشيرة إلى أنها كانت تتعامل بعقل وحكمة مع أولادها.

وأضافت "سحر رامي" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن الحزن يقوم بعمل فوضي في مخ الانسان ويجعله يقوم بفعل أشياء لم يكن يقوم بها من قبل وربما هذه الأشياء تقضي علي الشخص.

وتابعت سحر رامي أن تربية أبنائها لم تكن سهلة، خاصة أنهما ولدان وقامت باللجوء إلى أحبائها وأقرب الأشخاص لها حتي يعاوناها في تلك التربية السليمة التي قامت بها تجاه أولادها.