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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نشأت الديهي: 20 مليار دولار استثمارات متوقعة في الوقود الأخضر

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تستخدم الوقود التقليدي مثل الغاز والبنزين بنسبة 80%، و20% من الطاقة المتجددة المتمثلة في الرياح والشمس، ومن المتوقع ارتفاع نسبة الطاقة المتجددة لـ 42% من الطاقة خلال 2035. 

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وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن حجم الطاقة الشمسية  في 2015  كان 1.4 جيجا،  وارتفاع الآن لأكثر من 10 جيجا،  أي 7 أضعاف، وتصدر مصر الكهرباء للسودان بحجم يصل لثلث جيجا، وإلى ليبيا  بحجم يقدر بـ2 جيجا، مضيفًا أن هناك استثمارات بمليارات الدولار في الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة، وهذا من شأنه أن يحول مصر إلى مركز لإنتاج الطاقة النظيفة.

وأوضح إلى أن التوقعات تشير إلى استثمارات بقيمة تقدر بـ 20 مليار دولار في الوقود الأخضر، حيث عقدت مصر 16 مذكرة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين من المياه، ويسمى الهيدروجين الأخضر بالطاقة الخضراء؛ لأن الكهرباء المستخدمة في فصل الهدروجين نظيفة، ناتجة من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وبالتالي يكون الوقود صديق للبيئة.

وأشار إلى أن مصر تسعى لأن تكون دولة مصدرة للهيدروجين الأخضر، حيث تسعى للاستحواذ على 8% من الإنتاج العالمي من هذا الوقود، وفي 2025 سيكون لمصر القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم،  خاصة أن تكلفة الإنتاج في مصر أقل من التكلفة العالمية.

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