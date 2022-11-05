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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ مناخ: الاحتباس الحراري ينتج عن احتراق الوقود الأحفوري ويضر بكوكب الأرض

الاحتباس الحراري
الاحتباس الحراري

قال عبد المسيح سمعان، أستاذ التغيرات المناخية، إن غازات الاحتباس الحراري هي غازات تتواجد بنسبة ضئيلة في الكرة الأرضية، تنتج عن احتراق الوقود الأحفوري.

وأضاف "عبد المسيح سمعان"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن احتراق الوقود الاحفوري، يعمل على زيادة نسبة غازات الاحتباس الحراري، ومن ضمن تلك الغازات ثاني أكسيد الكربون.

ولفت إلى أن غازات الاحتباس الحراري تعمل على احتباس حرارة الشمس داخل الفضاء الخارجي، مشددا على أن تلك الغازات باقية ولا تستطيع أن تنفذ خارج كوكب الأرض.

ونوه بأن نسبة غازات الاحتباس الحراري ارتفعت خلال الفترة الماضية، وارتفاع نسبتها سيتسبب في زيادة ارتفاع حرارة كوكب الأرض.

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