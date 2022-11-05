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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

5 ملايين حول العالم معرضون للفقر المائي نتيجة للتغيرات المناخية.. تفاصيل

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية - أرشيفية

قالت جيهان عبد السلام خبيرة الاقتصاد الأخضر والمناخ ، إن دول العالم تقدر ب 5 مليون نسمة معرضين بحلول 2050 أن يتعرضوا للفقر المائى  أو الجوع بالاضافة إلى أن قارة إفريقيا تعانى من التغيرات المناخية بشكل كبير نتيجة للتغيرات المناخية على الرغم من كونها أقل الدول تسببا للتغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية .

 

وأضافت  " عبد السلام  " خلال استضافتها ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc ، أن أكثر من 118 مليون مواطن فى القارة الافريقية معرض للانعدام الغذائى نتيجة للتغيرات المناخية التى تفاجئنا باستمرار والواقع يتغير بسرعة كبيرة ولا يجوز حصرها فى ارتفاع درجة الحرارة فقط ولكنها تشمل تبخر المسطحات المائية التى تعانى منها كافة دول العالم .


وأشارت إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تؤثر بدورها على انتاجية المحاصيل الزراعية منها القمح ، الأرز ، الذرة بالاضافة لارتفاع منسوب سطح المياه ، ذوبان الأنهار الجليدية  وانعكاسات ذلك على البشر تصنف أنها قضية أمن انسانى لأن البشر معرضين للخطر نتيجة للتغيرات المناخية فى ظل نقص الغذاء  ، تلوث المياه ، أمراض الجهاز الهضمى ، الانبعاثات الحرارية فى كافة دول العالم .

آثار التغيرات المناخية الجهاز الهضمي القارة الافريقية دول العالم اقتصاد

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