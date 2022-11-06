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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة مبهجة.. هنا شيحة: الابتسامة تجعل العالم كله يلمع

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا شيحة ، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت هنا شيحة بإطلالة جذابة مبهجة من سيارتها برفقة قطتها وعلقت قائلة: الابتسامة تجعل العالم كله يلمع.

هنا شيحة برفقة شقيقاتها حلا ومايا على انستجرام

من سيارتها.. إطلالة رقيقة لـ هنا شيحة في أحدث ظهور لها عبر انستجرام|شاهد

يشار إلى أن أحدث أعمال هنا شيحة مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة عدد من نجوم الفن منهم: خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف ، مصطفى درويش ، طه الدسوقي، تميم عبده، صفاء الطوخي، جالا هشام، سالي حماد، ريهام الشناوي، والوجه الجديد نانسي هلال”، كما يضم العديد من الفنانين الشباب.

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