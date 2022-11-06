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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح شكري: نحرص على جعل COP27 نقطة فارقة وعلامة مميزة

وزير الخارجية
وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ كوب 27، إن المؤتمر المقرر بدء أعماله اليوم هو السابع والعشرون في مسيرة بدأت منذ 30 عامًا وهي عمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مسيرة متصلة أثبتت جدوها وأهميتها عامًا بعد عام، فمن خلالها أصبح العالم أكثر إدراكًا للخطر الذي يهدده و أكثر وعيًا بما كشفه  العلم من حقيقة وتباعات هذا الخطر وأكثر اقتناعا بما يتعين علينا القيام به من إجراءات للتغلب عليه اليوم قبل غد.
 

وأضاف شكري، خلال كلمته بانطلاق قمة المناخ العالمى، أن مصر عازمة على مواصلة هذه المسيرة هنا في شرم الشيخ لتجعل هذا المؤتمر نقطة فارقة وعلامة مميزة على طريقًا طويل لايزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل لضمان وصوله وجهته النهائية.
 

ودعا إلى تجديد العهد ورفع الطموح والانتقال بجدية نحو التنفيذ وتعزيز العمل الجماعي من خلال التعامل الفعال مع أكبر تحدي تواجهه البشرية في الوقت الحالي.
 

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