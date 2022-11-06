12 و15 جنيها.. التموين تزف بشرى للمواطنين حول أسعار الزيت والأرز.. فيديو

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة ليس لها أي دور في ارتفاع الأسعار ولكنه جشع بعض التجار إلى جانب الناس التي تلعب في قوت المواطنين، موجهًا الشكر والتحية للتجار الشرفاء التي بدأوا يعملون مبادرات لخفض أسعار السلع الغذائية وعلى رأسها الأرز؛ حيث أصبح سعره 12 و15 جنيها والزيت بأسعار مخفضة للغاية في المعارض والمتاجر الكبيرة.

وأضاف "خليل"، خلال لقائه ببرنامج "مساحة حرة"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك معارض في محافظة القليوبية وعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، متوفر بها السلع الغذائية مثل الأرز والزيت وبعض السلع بأسعار مخفضة للغاية، حيث تم توزيع كميات كبيرة في المحافظات من الأرز بأسعار مخفضة للغاية تبدأ من 12 جنيه إلى 15 جنيه للكيلو.

وتابع: "هناك توزيع عادل في جميع المحافظات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة للغاية من أجل المواطنين ولتخفيف عن كاهل محدودي الدخل"، مشيرًا إلى أننا نجني ثمار ما أحدثناه في محصول القمح من إنشاء صوامع بالإضافة إلى توريد محصول القمح والذي وصل إلى 4 ملايين طن، إلى جانب أن هناك مراقبة شديدة للأسواق والأسعار في القطاع الخاص.