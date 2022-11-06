التموين: الأسعار لم ترتفع في المجمعات الاستهلاكية حتى بعد ارتفاع الدولار.. فيديو

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن القيادة السياسية دعمت ملف الأمن الغذائي بشكل غير محدود.

وأضاف المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال استضافته عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "المخزون الاستراتيجي المتوفر من السلع يكفي لمدة 6.5 أشهر"، لافتا: "يوجد مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة 3 أشهر".

وأشار: "المخزون الاستراتيجي من الأرز يصل إلى 7.5 أشهر، والزيت 6.5 أشهر، والقمح 5 أشهر"، موضحا: "لا يوجد أسعار جبرية للسلع".

وأوضح: "يحق الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية تحديد سعر أي سلعة لمدة 3 أشهر وتجدد، وهو ما حدث في تسعير الأرز حاليا"، مشيرا: "جهاز حماية المستهلك يعمل على مدار الساعة لضبط الأسعار في الاسواق".

وأكد: "الأسعار لم ترتفع في المجمعات الاستهلاكية حتى بعد ارتفاع سعر الدولار"، موضحا: "لدينا مخزون استراتيجي آمن، وليس الغرض من المجمعات الاستهلاكية الربح بل الغرض هو اتزان الأسعار في الأسواق".