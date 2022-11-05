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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرز بـ 12جنيها.. قرارات عاجلة من التموين في مصلحة المواطن ..فيديو

وزير التموين
وزير التموين

أكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن وزير التموين تفقد بعض  المشروعات في الجيزة للاطمئنان على  المخزون الاستراتيجي وتوافر السلع التموينية .

 

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بشرى سارة.. وزير التموين: لا زيادة في أسعار السلع الأساسية حتى ديسمبر

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وزير التموين: توفير الدقيق الفاخر للمخابز السياحية بـ10 آلاف جنيه للطن


وقال عبد المنعم خليل  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  نعمل على توفير مخزون استراتيجي من الأرز سواء كان تمويني أو حر ".

 

وتابع عبد المنعم خليل:" استمرار صرف الدقيق بـ 10 آلاف جنيه لمصانع المكرونة والمخابز السياحة للحفاظ على أسعار الخبز كما هي ".

 

وأكمل عبد المنعم خليل:" أي فرن فينو وسياحي يقوم بإعلان الوزن والسعر،"، مضيفا:"   كيلو الأرز السايب  بـ 12 جنيه والمعبأ بـ 15 جنيه حاليا ".


وتابع عبد المنعم خليل:"  بعض الشركات التي تقدم أرز سياحي يمكن لها أن تقدم بطلب لوزير التموين  لبيع الارز بـ 16.5 بشرط ألا تزيد نسبة الكسر عن 3 % ".

 

ولفت عبد المنعم خليل:"  مستمرون في صرف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لمصانع الألبان والزيوت من اجل الحفاظ على الأسعار بدون زيادة ".
 

التموين الارز الدقيق الأسعار اخبار التوك شو

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