لدعم محدودي الدخل.. التموين تصدر قرارات لإتاحة صرف الدقيق الحر.. والسماح للمضارب بتعبئة الأرز

التموين:

مد صرف الدقيق الحر للمخابز السياحية حتى نهاية العام الجارى

السماح لسلاسل تجارية ببيع كيلو الأرز بنسبة 3% كسر بـ16.5 جنيه

السماح لمضارب القطاع الخاص بتوريد أرز معبأ بـ12 جنيها للكيلو



مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عمليات صرف صرف الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% لصالح المخابز السياحية ومصانع المكرونة حتى النهاية العام الجاري بدلا من منتصف نوفمبر الحالي بسعر 10 آلاف للطن.

وجاء ذلك القرار بناء علي توجيه القيادة السياسية بالعمل علي تيسير عمليات انتقال السلع التموينية والضرورية لتقليل الأعباء علي المواطنين خلال الفترة الراهنة.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القرار جاء علي طلب أصحاب المخابز السياحية ومصانع المكرونة بمد فترة تسليم الدقيق الحر من هيئة السلع التموينية، بعد تقديمهم طلبا بذلك إلي المديرية التابع لها المخبز أو ‏المصنع، شرط أن يكون مصنع المكرونة المتقدم متعاقد مع هيئة السلع ‏التموينية لإنتاجها للمنظومة التموينية وذلك حتي نهاية ديسمبر.

وتوفر وزارة التموين الدقيق الفاخر استخراج 72%؜ للمخابز السياحية بسعر 10 آلاف جنيه للطن حيث يتم توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحي"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات

واشترطت وزارة التموين بأن تلتزم المخابز السياحية بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن، وأن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، وسيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، و60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحى وزن 75 جراما بجنيه واحد، ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، ويستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق فى التلاعب فى أسعار السلع وأسعار الخبز الفينو المقررة من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز، حيث تقوم سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك بالمرور عَلى الاسواق للتصدى للمخالفات.

وأفاد التقريرالوارد من هيئة السلع ‏التموينية، بأنه تم تسليم المخابز المتقدمة لشراء الدقيق من المطاحن التي ‏تقدمت لهيئة السلع التموينية وللمديريات أيضًا ومطاحن الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية بالكميات التي طلبوها بعد تقديم الأوراق.

وتضمن التقرير أنه تم تسليم الكميات المطلوبة من مستودع الدقيق بحى الهرم ‏بالجيزة التابع لشركة مطاحن جنوب الجيزة لتسليمه إلى المخابز التي تقدمت ‏لذلك، وفي المنوفية تم تسليم الأقماح المطلوبة لمطحن الوطنية من مستودع ‏شبين الكوم وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ومطاحن عمران بالقليوبية، ‏بالإضافة إلى عدد من المطاحن التي تعمل في إنتاج الدقيق 72%.

وسمحت وزارة التموين بتنظيم التداول والتعامل مع الأرز وموسم الشعير المحلى موسم حصاد 2022، وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي، وبشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير.

ونص القرار على: «السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز الموردة لحساب الهيئة تحت إشراف مديرية التموين المختصة لتوريد أرز أبيض رفيع الحبة بسعر الكيلو (12) جنيها وتوريد، أرز أبيض عريض الحبة نسبة كسر حد أقصى 10% بسعر الكيلو (12.5) جنيه معبأ فى عبوات واحد كجم فى أكياس تسليم مخازن شركتى الجملة بالمحافظات المختلفة والسماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية، بضرب كميات الأرز طبقا للنسبة المحددة لكل منها بالتعاقد مع الهيئة من إجمالى الكميات المسوقة وبيعها لحسابها الخاص بالمناطق المعتمدة من مدير مديرية التموين، وطبقا للأسعار المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2023 تحت إشراف مديرية التموين المختصة.

ويحظر على أصحاب المضارب (أو المسئولين عن إدارتها) التابعة للقطاع الخاص غير المعتمدة من مديرية التموين المختصة وغير المتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بالعمل ضمن منظومة تسويق واستلام الأرز الشعير المحلى.

وقال الدكتور على المصيلحي، إنه طالب شركات الأرز الراغبة فى طرح منتجات بتكلفة أعلى من 15 جنيها للكيلو بتقديم طلبات لهذا الأمر، فالشركات التى تطرح منتجات بنسب كسر 2 و3% وتريد وضع سعر أعلى من 15 جنيها للكيلو سيتم قبول طلبه على أن يكون بمواصفات معينة وتسعيرة مناسبة لتلك المواصفات.

وأضاف أنه لولا وضع تسعير الأرز بين 12 و15 جنيها لوصلت الأسعار إلى معدلات مرتفعة، مشيرا إلى أن التجار والمصنعين متعاونون للغاية.

وقال الدكتور عَلى المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة سمحت لبعض السلاسل التجارية ببيع الأرز ذو الجودة العالية بنسبة 3% كسر بسعر 16.5 جنيه، مشيرا إلى أن السماح بسعر يزيد عن 15 جنيها جاء وفقا لجودة وتكلفة إنتاج معينة، وذلك بتقديم طلب عَلى أن يكون بمواصفات معينة وتسعيرة مناسبة لتلك المواصفات.

وأضاف المصيلحي، خلال جولة تفقدية للعدد من المنشآت التموينية بالجيزة، أن الوزارة لن ترفع أسعار أي سلعة مطروحة بمنافذها المختلفة، كما يتم توفير كميات كبيرة من الارز الابيض السبايب بسعر 12 جنيها والأرز المعبأ بسعر 15 جنيها للكيلو.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزاري لتنظيم التداول والتعامل مع الأرز وموسم الشعير المحلي موسم حصاد 2022، وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي، وبشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير.

ونص القرار: «السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز الموردة لحساب الهيئة تحت إشراف مديرية التموين المختصة لتوريد أرز أبيض رفيع الحبة بسعر الكيلو (12) جنيها وتوريد أرز أبيض عريض الحبة نسبة كسر حد أقصى 10% بسعر الكيلو (12.5) جنيه معبأ في عبوات واحد كجم في أكياس تسليم مخازن شركتي الجملة بالمحافظات المختلفة.

كذلك السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز طبقا للنسبة المحددة لكل منها بالتعاقد مع الهيئة من إجمالي الكميات المسوقة وبيعها لحسابها الخاص بالمناطق المعتمدة من مدير مديرية التموين وطبقا للأسعار المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2023 تحت إشراف مديرية التموين المختصة.

وكان الدكتور علي المصيلحي، قال إنه طالب شركات الأرز الراغبة في طرح منتجات بتكلفة أعلى من 15 جنيها للكيلو بتقديم طلبات لهذا الأمر، فالشركات التي تطرح منتجات بنسب كسر 2 و3% وتريد وضع سعر أعلى من 15 جنيها للكيلو سيتم قبول طلبه على أن يكون بمواصفات معينة وتسعيرة مناسبة لتلك المواصفات.

وأضاف أنه لولا وضع تسعير الأرز بين 12 و15 جنيها لوصلت الأسعار إلى معدلات مرتفعة، مشيرا إلى أن التجار والمصنعين متعاونون للغاية.

