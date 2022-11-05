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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الآن.. إضافة المواليد على بطاقة التموين من هذا الرابط... خطوات سهلة ومبسطة

إضافة المواليد
إضافة المواليد

يتسائل العديد من المواطنين عن طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين، بعد إعلان الحكومة، مؤخرا، إضافة المواليد على بطاقة التموين بداية كل شهر.

وأتاحت وزارة التموين، الفرصة للأسر لإضافة المواليد على بطاقات التموين من خلال بوابة مصر الرقمية، وموقع دعم مصر عن طريق عدد من الخطوات والإجراءات.. فما هي؟

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2022

لكي تتمكن الأسرة من تسجيل المواليد على بطاقة التموين، يجب أولا الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي اضغط هنا

بعد الدخول على الموقع، يتم تسجيل رقم الهاتف، وتسجيل الرقم القومي ثم الحصول على بيانات الرقم السري وبعدها يتم اختيار إضافة الأبناء الغير مقيدين تموينيا.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

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إضافة المواليد على موقع دعم مصر

يمكن أيضا إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين من خلال الرابط التالي اضغط هنا

بعد الدخول، يتم اختيار أيقونة فتح حساب جديد ثم اختيار خدمات التموين وكتابة الاسم الأول لـ الأم.

بعدها يتم الضغط على إضافة أفراد أسرتي الغير مقيدين في بطاقة التموين وكتابة اسم المولود رباعيا مع إدخال الرقم القومي للطفل الموجود بشهادة الميلاد وكتابة صلة القرابة، وأخيرا اختيار إضافة.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

وضعت الحكومة، شرطان لتسجيل المواليد على بطاقة التموين وفقا لما أعلنته وزارة التموين، والتي جاءت كالآتي:

1- أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد هما زوج وزوجة و2 من الأبناء.

2- يمكن إضافة شخص رابع في حالة البطاقة المكونة من 3 أفراد شرط أن تكون الأسرة من الأسر الأولي بالرعاية.

ويوجد في مصر حاليًا 23 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن من السلع التى تطرحها الحكومة، فيما يوجد نحو 73 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز في مصر وفقا لبيانات الحكومة.

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