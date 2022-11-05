بطل العالم.. من هو السياسي عمران خان الذي تعرض لمحاولة إغتيال؟

تصدر رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، محركات البحث وعناوين الصحف خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تعرض لمحاولة اغتيال، أمس الخميس.

أًصيب عمران خان في قدمه خلال مسيرة مناهضة للحكومة وهو في مدينة وزير آباد بشرق باكستان، حين فتح مسلح النار على موكبه.

ووفقا لوسائل إعلام باكستانية، فإن منفذ الهجوم أقر بأنه أراد قتله، وقال إنه تصرف بشكل مستقل، إلا أن خان اتهم شهباز شريف، الذي أقصى فريقه خان عن الحكم أبريل الماضي، ووزير الداخلية رانا ثناء الله، وأحد أفراد الجيش، بأنهم وراء محاولة اغتياله .

من هو عمران خان؟

ولد عمران خان عام 1952 لأب مهندس مدني، وسط 4 شقيقات في منطقة لاهور، وانتقل للدراسة في جامعة أكسفورد، وخلالها ظهرت موهبته في لعبة "الكريكيت".

في عام 1992، حقق إنجازاه الرياضي الأهم في تاريخه بفوزه بكأس العالم في لعبة "الكريكيت".

بعد كأس العالم، بدأ أعماله الخيرية، وزادت شعبيته حتى قادته إلى السياسة، وأسس حزب الحركة الوطنية من أجل العدالة، وتم انتخابه رئيسا للوزراء عام 2018، بعد تقديم وعود بإصلاحات.

حصد حزبه "حركة الإنصاف" مكاسب كبيرة في معقل رئيس الوزراء السابق نواز شريف، وهي مقاطعة البنجاب، والتي تضم أكثر من نصف مقاعد الجمعية الوطنية المنتخبة مباشرة.

وفي أبريل الماضي، عزل البرلمان خان من السلطة عبر التصويت على حجب الثقة عن حكومته، حيث يعد أول رئيس وزراء في باكستان يعزل من منصبه بحجب الثقة.

ومنذ عزله في أبريل، وخان يقود مسيرات احتجاجية، ويحشد للضغط على الحكومة لتجري انتخابات مبكرة، بينما تريد الحكومة الاستمرار حتى موعد الانتخابات في أكتوبر 2023؛ لتأخذ فرصة إصلاح الاقتصاد.