رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يتماثل للشفاء عقب تعرضه لمحاولة اغتيال

أفاد الدكتور فيصل سلطان، الطبيب المعالج لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي تعرض لمحاولة اغتيال أمس بأن حالة خان الصحية "مستقرة وأنه بخير".



وذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري في نشرته الإنجليزية اليوم الجمعة، أن خان يتماثل للشفاء في مستشفى "شوكت خانوم" بمدينة "لاهور" شرقي باكستان بعدما أصيب في ساقه خلال مسيرة لأنصاره وهو في مدينة "وزير آباد" بشرق البلاد حين فتح مسلح النار على موكبه.



وكان خان يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام آباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، حين تعرض موكبه لإطلاق النار.



تجدر الإشارة إلى أن الهجوم على خان يعيد أصداء الاغتيال الذي تعرضت له رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو في عام 2007 التي لقت مصرعها جراء تفجير قنبلة ضخمة بالقرب من مركبتها بينما كانت تحيي أنصارها في مدينة "روالبندي" وهى واقفة في سيارتها.