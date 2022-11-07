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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضامن النواب تستعرض إنشاء المجلس القومي للوعي.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعا اليوم الإثنين، لاستعراض مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى و (60) نائباً ( أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس ) بإنشاء المجلس القومى للوعى، وذلك بالاشتراك مع لجان التضامن الاجتماعى ، الدستورية والتشريعية ، الإعلام والثقافة والآثار ، الخطة والموازنة ، وحقوق الانسان).

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي،  الأربعاء الماضي، مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للوعي، إلى لجنة مشتركة من لجان (التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، الإعلام والثقافة والأثار، الخطة والموازنة، وحقوق الإنسان)،  لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، أن القضية الاكثر أهمية هى قضية الوعى  موضحا فى الجلستين السابقتين تحدثنا عن محاور عديدة للوعى وهى الوعى التخطيطى والشبابى والتموينى والتأمينى والاجتماعى والدينى  واليوم  نحن أمام الجلسة الثالثة تحت عنوان الوعى ملاذ الأمان وضمان لمستقبل الاوطان وهو محور هو الأهم والأخطر فى قضايا الوعى وبدونه نفقد كل المحاور بل نفقد كل شئ نفقد الغالى والنفيس بل نفقد أعز مانملك نفقد الوطن ومن يفقد الوطن يفقد ماضيه وحاضره ومستقبله وأمنه ومن يفقد الأمن يفقد الصحة والتعليم بل يفقد الكنيسة والمسجد ويفقد نفسه.

وأضاف القصبي: إذا كنا نتحدث عن الوعى بمفهومه البسيط وهو الادراك فأننا نتحدث عن الوعى الرشيد الذى يساند وبينى الاوطان والأمم ويحقق طموحات الشعوب وفى الوقت ذاته نحذر بشدة من الوعى الزائف والمضلل الذى يصنع السلبية والتواكل والانهزامية والإحباط وهذا  الوعى المزيف والمغشوش هو الخطر الداهم على الوطنية والنجاح والتنمية وعلى جودة وحياة الإنسان .

وتابع رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: نتحدث عن أهم أنواع الوعى وهو الوعى المتعلق بالأمن القومى المادة 86 من الدستور المصرى تنص على الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام للكافة وبمراعته مسئولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن وحماية أراضيه شرف وواجب مقدس .

المجلس القومى للوعى لجنة التضامن التضامن الاجتماعي مجلس النواب حقوق الإنسان

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