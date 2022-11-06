حزب مصر أكتوبر: انعقاد مؤتمر المناخ في مصر له أهمية اقتصادية قصوى

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن انعقاد مؤتمر المناخ " cop27 " في مصر له أهمية اقتصادية قصوى، تتمثل في تنشيط السياحة الأجنبية خاصة، والسياحة العربية والداخلية عامة.



واضافت مديح فى بيان صحفي، أن اختيار مدينة السلام تحديدا كان رسالة للعالم أجمع بأن مصر قادرة علي احتضان الجميع، وأن مدنها الساحلية تعتبر مشتى وأكثر دفئا على مستوى العالم، ما يسهم في فتح باب السياحة الشتوية وخاصة بعد الازمات التي تمر بها الدول الأجنبية والأوروبية الآن.

وأوضحت أن الدليل على الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده مصر بالأيام القادمة، هو إشغال جميع فنادق شرم الشيخ بالكامل حتى ١ ديسمبر المقبل، ما يعد انتعاشة سياحية واقتصادية هائلة، وأن القائمين علي المؤتمر ساهموا بتنشيط السياحة عن طريق فتح المجال أمام المزارات السياحية بالمناطق المحيطة بشرم الشيخ، فضلا عن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية من أجل زيادة تدفق الاستثمارات وفتح آفاق استثماريه وتوطين الصناعات والاتجاه إلى توسيع القاعدة الاستثمارية فى الاقتصاد الأخضر والهيدروجين فى مصر.