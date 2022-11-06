عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب مصر أكتوبر: انعقاد مؤتمر المناخ في مصر له أهمية اقتصادية قصوى

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة " جيهان مديح "

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن انعقاد مؤتمر المناخ " cop27 " في مصر له أهمية اقتصادية قصوى، تتمثل في تنشيط السياحة الأجنبية خاصة، والسياحة العربية والداخلية عامة.

واضافت مديح فى بيان صحفي، أن اختيار مدينة السلام تحديدا كان رسالة للعالم أجمع بأن مصر قادرة علي احتضان الجميع، وأن مدنها الساحلية تعتبر مشتى وأكثر دفئا على مستوى العالم، ما يسهم في فتح باب السياحة الشتوية وخاصة بعد الازمات التي تمر بها الدول الأجنبية والأوروبية الآن.

وأوضحت أن الدليل على الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده مصر بالأيام القادمة، هو إشغال جميع فنادق شرم الشيخ بالكامل حتى ١ ديسمبر المقبل، ما يعد انتعاشة سياحية واقتصادية هائلة، وأن القائمين علي المؤتمر ساهموا بتنشيط السياحة عن طريق فتح المجال أمام المزارات السياحية بالمناطق المحيطة بشرم الشيخ، فضلا عن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية من أجل زيادة تدفق الاستثمارات وفتح آفاق استثماريه وتوطين الصناعات والاتجاه إلى توسيع القاعدة الاستثمارية فى الاقتصاد الأخضر والهيدروجين فى مصر.

شرم الشيخ السياحة تنشيط السياحة فنادق الاستثمار استثمارات الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق بيع| قفزة كبيرة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 109 جنيهات

حذفه فورا| عمر كمال ينشر فيديو بالخطأ مع طليقة أحمد الفيشاوي.. شاهد

محدش يضحك عليكم.. شوبير يفجر مفاجأة حول الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك

احتمال يسافر بره.. شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ وليد سليمان

تطور مفاجئ.. موعد انتهاء عقوبة إيقاف كهربا في أزمة غرامة الزمالك

صلاح يقلص الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ارتفاع سعر الذهب بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 صدمة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة الآن 0 - 0 في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

أبو العينين: العاصمة الإدارية الجديدة تمثل 3 أضعاف القاهرة

لتجنب الضريبة وتكاليف الصيانة.. كيفية ترخيص السيارة الكهربائية

أعمال عدائية وظروف مناخية.. أوكرانيا: انخفاض مساحة زراعات الحبوب بنسبة 40٪

سفير تركيا لـ «صدى البلد»: نشارك بأكبر جناح في قمة شرم الشيخ للمناخ

سوق المستعمل.. شيفروليه أوبترا بـ 200 ألف جنيه | تفاصيل

أفريقيا ترى العلامات.. تغير المناخ ينذر بموجات نزوح مخيفة داخل القارة السمراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أحلى؟.. كاورل سماحة تصدم جمهورها بفقدان وزنها برفقة أنغام |شاهد

أفلست بسبب العمليات.. غادة إبراهيم تصدم الجمهور بصورها قبل وبعد التجميل |شاهد

بعد كشف حقيقة تعرضها للضرب..ابنة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة جريئة

إطلالة جريئة ..ابنة ماجد المصرى تثير ضجة بعد خلعها الحجاب

فيديو

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

قرار مهم من التربية والتعليم حول أعمال السنة للصفين الأول والثاني الثانوي

شاهد تغطية حية من المنطقة الزرقاء بشرم الشيخ.. ساحة نشطاء البيئة في COP27

مش هشهرها ومبحبش قلة الأدب.. خناقة مايان السيد وياسمين عز..ورأى إيناس الدغيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ