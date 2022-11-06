المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر يكشف كوارث التغير المناخي على الارض

قال الدكتور محمد كفافي ، رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر، إن الحديث عن البيئة لم يعد رفاهية ولكنها أصبحت وجود حيث أن أخطر ظاهرة تواجة العالم الاحتباس الحرارى ، مشيرا الى ان درجة حرارة الارض وصلت الى 1.5 درجة عن المعدلات الطبيعية وتعد ظاهرة كارثية ، لدرجة ان قارة مثل أستراليا سوف تختفي بالكامل وهذا ما أثير فى cop26 العام الماضي .

وأضاف" كفافي" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة " ETC"اليوم الاحد ، أن تجاوز مستوى 1.5 درجة يمثل مجازفة بإطلاق تداعيات أشد قسوة في التغير المناخي على البشر والحياة البرية والنظم البيئية ، مشيرا إلى أن مناطق الجليد فى العالم سوف تنصهر وبالتالي منسوب المياة سترتفع مما يحدث على اختفاء الدول الساحلية الى جانب استراليا وتقل المنسوب الاخضر فى الارض بالاضافى الى اختفاء دول الكاريبي والجز على مستوى العالم سوف تختفي .

وتابع محمد كفافي:" دول كثيرة ستختفي بسبب ارتفاع درجة حرارة الارض ، الى جانب حيوانات كثيرة سوف تموت وتنقرض تماماً مما يحدث خلل ويحدث انقراض الرفاهية على كوكب الارض بمعنى عدم كفاية الغذاء أو وجود مساحات الارض وعدم وجود طاقة تكفي سكان الارض ويبدأ الكوارث الخطيرة تنتشر على الكوكي ، ويبدأ الحياة البدائية تعود مرة آخرى ".

