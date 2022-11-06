على رأسهم عبدالناصر والسادات.. رؤساء قادتهم موهبة التمثيل إلى سدة الرئاسة "قصص ملهمة"

في مثل هذا اليوم، وتحديدا في 6 فبراير 1911، ولد الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان، وبعيدا عن تأثيره السياسي أثناء فترة حكمه، نجد أنه كان ملهما لمن يعمل في مجال التمثيل حول العالم، فهو الذي انتقل من البطولات أمام الشاشة ليقوم بدور البطولة الحقيقية بقصر الرئاسة.

وهنا نرصد قصة 7 رؤساء كان للتمثيل أثرا في صعودهم إلى سدة الحكم ببلده، وتأثيرا كبيرا في رؤيته للحكم ...

80 عملا فنيا للرئيس الأمريكي رونالد ريجان

كان الرئيس الأمريكي رونالد ريجان هو الرئيس الـ40 للولايات المتحدة الأمريكية وتولى منصب الرئاسة من 1981 إلى 1989 وتخرج ريجان في جامعة الاقتصاد وعلم الاجتماع وبدأ خطواته في عالم الفن عام 1937 وقام بالعديد من الأدوار في عالم السينما بدأ من دور صغير إلى دور بطولة ثانوية وخلال مشواره الفني قدم أكثر من 80 عملا فنياً.

وخلال الفترة بين عامي 1947 إلى 1952 شغل ريجان منصب رئيس نقابة الفنانين ثم أصبح بعد ذلك حاكم ولاية كاليفورنيا للفترة بين 1966 إلى عام 1947 ليتولى بعد ذلك رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عام 1981.

ناصر زعيم العرب .. يوليوس قيصر على المسرح

وفي مصر نجد أن الرئيس جمال عبد الناصر مارس التمثيل علي المسرح كما ذكر الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل: كان للأدب الإنجليزي تأثير ملحوظ على وجدان عبد الناصر، الذي لم يكتف بالقراءة بل كتب مقالا في مجلة مدرسة النهضة الثانوية بعنوان "فولتير رجل الحرية"، كما انضم لفريق المسرح بالمدرسة وقام بتمثيل مسرحية "يوليوس قيصر" لشكسبير، مع فريق المدرسة عام 1935، في حضور وزير المعارف في ذلك الوقت وجسد دور يوليوس قيصر نفسه، الذي لقى مصرعه بعد خيانة مجلس الشيوخ له.

هذا التأثير الفني والثقافي كان دافعا لزيادة طموح ناصر إلى الزعامة على أرض الواقع، وهو ما تحقق له بعد أن قاد الضباط الأحرار لثورة 1952، قبل أن يصبح زعيما للعرب وليس لمصر فقط.

السادات .. من الثمثيل المدرسي إلى الخداع العالمي

وربما يجد البعض تفسيرا لبراعة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في خداع إسرائيل والعالم قبل حرب 1973، وذلك عند معرفة شغفه بالتمثيل منذ الصغر، الذي مارسه في فرق تمثيل المدرسة، وهو ما ذكره السادات نفسه للكاتب الصحفي أنيس منصور، بأنه فنان في أعماقه جرب أن يمثل ويغني ويقرأ القرآن في شبابه.

وكان السادات ضمن فريق التمثيل في المدرسة، وقيل كثير حول رغبته في شبابه بالدخول في مجال التمثيل، حتى أن الدكتور غالي شكري قال: "لم يكن السادات يعشق السينما فقط.. وإنما كان يتمنى أن يصبح من نجومها.. ومنذ فجر شبابه وهو يحلم بالوقوف أمام كاميرات السينما" .

وذكر الناقد والمؤرخ الفني حسن إمام عمر ذات مرة أنه اشترك مع السادات في التمثيل في المدرسة، وكذلك شارك السادات بتمثيلية نادرة كان بطلها، وفقا لما ذكره الكاتب الصحفي أنيس منصور، وتولى تصوير هذه المسرحية المصور التليفزيوني محمد جوهر.

دونالد ترامب أفضل ممثل سيئ قبل الرئاسة

تولي رجل الأعمال دونالد ترامب منصب الرئاسة منصب الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة من الفترة 2017 إلى 2021، وهو الأبن الرابع لعائلة مكونة من خمسة أطفال، والده فريد ترامب أحد الأثرياء وملاك العقارات في مدينة نيويورك، وقد تأثر دونالد تأثرا شديدًا بوالده، ولذلك انتهى به المطاف إلى جعل مهنته في مجال التطوير العقاري.

لكن قبل أن يعتلي ترامب العرش ويجلس على كرسي البيت الأبيض كان يقوم بالعديد من الأدوار في عالم السينما والفن فشارك في العديد من الأدوار السينمائي وحصل خلال مشواره الفني وعن أدائه السيئ في إحدى الأفلام على جائزة "التوتو الذهبية" وهي جائزة خاصة بالأعمال الفنية والدرامية السيئة .

فولوديمير زيلينسكي .. من أشهر نجوم الكوميديا إلى قائد حرب

في 2019، حقق فولوديمير زيلينسكي فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا على الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو، ولكن قبل صعوده علي كرسي الرئاسة ويصل به الأمر ليكون قائدا للحرب مع روسيا، كان زيلينسكي يعمل في مجال التمثيل، ويعد من أشهر نجوم الكوميديا في أوكرانيا.

والأكثر طرافة هنا في قصة ذلك الفنان الذي أصبح رئيسا أنه قدم دورا في المسلسل الكوميدي "خادم الشعب" حيث جسد شخصية مدرس تاريخ، قادته الصدفة ليصبح رئيسا للجمهورية، وهو الذي لم يكن لديه خبرة، ولا تاريخ سياسي معين، وبذلك يكون "زيلينسكي" قد حول المسلسل الكوميدي من مسلسل إلى واقع حقيقي وأصبح ممثلا حقيقيا للشعب والدولة على الساحة السياسية الدولية.

وحصل زيلينسكي على شهادة في القانون من جامعة كييف الوطنية للاقتصاد و زيلينسكي، وقام بتأسيس شركة إنتاج وهي شركة تنتج أفلام الرسوم المتحركة وبرامج تلفزيونية، وكان يقوم بانتاج أعماله الفنية.

جوزيف استرادا ممثل لـ30 عاما ورئيس لـ"عامين" فقط

تولى جوزيف استرادا الحكم في عام 1998، واستمر حتى 20 يناير 2001م وهو الرئيس الثالث العشر لجمهورية الفلبين وبدأ حياته المهنية كممثل في العشرينات من عمره وكانت معظم أدواره في الفن كانت الدور الشرير واستمر جوزيف في التمثيل لمدة 30 عام ومن خلال شعبيته في الفن استطاع أن ينسج منها طريق للوصول إلى كرسي الرئاسة ففاز جوزيف في انتخابات البلدية ثم في عام 1998 أصبح رئيس للبلاد.

ولد جوزيف في 19 أبريل 1937م، وخلال مسيرته الفنية لعب دورا رئيسيا في أكثر من مائة فيلم، كما كان عارضًا للأزياء، حقق من خلال أعماله شعبية كبيرة، حاول استغلالها لتحقيق مكاسب في السياسة، إذ شغل منصب عمدة سان خوان ديل مونتي من 1969 إلى 1986، وكان عضوًا في مجلس الشيوخ من 1987 إلى 1992، ثم نائبا للرئيس في عهد الرئيس فيديل في راموس من 1992 إلى 1998.

انتخب استرادا رئيسًا في عام 1998 بهامش كبير من الأصوات عن المنافسين الآخرين، وأدى اليمين الدستورية في 30 يونيو 1998

جيمس موراليس..أسرة فقيرة ثم ممثل كوميدي حتى الرئاسة

يعد جيمس هو الرئيس الخمسون لجواتيمالا وتولى منصب الحكم في عام 2016 وكان جيمس قبل أن يكون رئيسا كان ممثلاً وامتهن التمثيل لمدة 20 عام وشارك جيمس في العديد من الأدوار في مسلسلات وأفلام ذات طابع كوميدي، واستمر بالرئاسة حتى 14 يناير 2020.

ولد مورالس لعائلة فقيرة وهو مسيحي إنجيلي، كما أنه حرص على تأهيل شخصيته العلمية، حيث حصل على درجة بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة سان كارلوس ودرجة في الإلهيات، وشارك في العديد من أدواره الفكاهية مع شقيقه الذي كان يعمل بالتمثيل أيضا.