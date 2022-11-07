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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهلة نهائية للمنتفعين بمشروع ابني بيتك في العريش

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

أعطت محافظة شمال سيناء، مهلة نهائية للمنتفعين بمشروع ابني بيتك بالعريش ،حيث قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، منح مهلة لمدة 6 أشهر كمهلة أخيرة ونهائية لأصحاب القطع بمشروع "ابني بيتك" بمنطقتي (الجولف) و(الزهور) في العريش، لإنهاء بناء الدور الأرضي لجميع القطع بالمشروع  علي ان تكون صالحة للإقامة فيها .

 

تخصيص القطع

 

وطالب المحافظ،  المنتفعين  الذين تم تخصيص القطع بأسمائهم التوجه إلى مديرية الإسكان بمدينة العريس،  في موعد غايته الخميس الموافق 17 نوفمبر الجاري،  لمراجعة القطع المخصصة لكل منهم والبناء عليها وتقديم إقرار إنهاء البناء صالح للسكن في الموعد المحدد.

وأنه في حالة عدم الالتزام بالموعد المحدد وتقديم الإقرارات سيتم سحب القطعة من المنتفع لانعدام الجدية في إنهاء البناء.

 

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العريش مهلة نهائية المنتفعين ابنى بيتك

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