عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غموض بـ الأهلي .. مفاجأة مثيرة في أزمة كهربا مع غرامة الزمالك

صدى البلد

كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود كهربا، لاعب الأهلي ، حقيقة دفع اللاعب لغرامة الزمالك أو التقدم بطعن بالتزوير على عقده مع الأبيض.

txt

شوبير يكشف مصير كهربا من العودة إلى تدريبات الأهلي

txt

مرتضى منصور: الزمالك سيلعب بالدرجة الرابعة في حالة رحيلي

وقال عبد العزيز في تصريحات صحفية إن موقف كهربا لم يشهد أي تحركات على مستوى دفع الغرامة المقررة عليه لصالح الزمالك، أو الطعن على عقده مع الأبيض بالتزوير.

txt

أزمات بالمنتخب.. الغموض يسيطر على موقف محمد صلاح.. وفيتوريا غضبان من الشناوي

txt

صالح جمعة يثير الجدل بظهور غريب مع الإسماعيلي

وأشار إلى أن كهربا لم يتحرك من خلاله بصفته محاميه فيما يتعلق بمسألة الطعن بالتزوير في عقده مع الزمالك، مثلما تردد في الفترة الأخيرة.

موقف الأهلي من غرامة كهربا 

وكشفت  تقارير صحفية في وقت سابق حصول كهربا على 25  مليون جنيه من الأهلي لدفع الغرامة، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن اللاعب تحرك لرفع دعوى قضائية للطعن بالتزوير على عقده مع الزمالك.

txt

بعد اعتزاله دوليا .. أحمد الأحمر يفجر مفاجأة عن اللعب بمونديال 2023 |خاص

txt

قرار صادم من كولر لـ حسين الشحات قبل تجديد عقده مع الأهلي

ويشهد ملف كهربا بالأهلي غموضا كبيرا مع اقتراب شهر يناير ورفع الإيقاف المقدر ب6 أشهر عنه، رغم تمسك الأحمر باللاعب وقيده في القائمة المحلية ومشاركته في التدريبات حيث لم تدفع غرامة الزمالك المقدرة بـ 2 مليون دولار و400 ألف دولار حتى الآن.

وقيد الأهلي كهربا في قائمته المحلية لكنه لا يشارك بسبب الإيقاف الموقع عليه لعدم سداده للغرامة حتى الآن، حيث يؤدي اللاعب تدريباته بشكل يومي ويظهر بمستوى طيب في التدريبات لكن مستقبله يظل غامضا حتى الآن.

كهربا الأهلى الزمالك مليون جنيه صالح جمعة مرتضى منصور حسين الشحات محمود كهربا 25 مليون تدريبات الأهلي مليون دولار الغرامة المقررة موقف الأهلي غرامة كهربا رفع دعوى قضائية غرامة الزمالك مرتضي منص مصير كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

الحق اشتري الجرام يبدأ من 819 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

شاهد .. الفيديو المحذوف لـ عمر كمال و طليقة احمد الفيشاوى

تعليق الإسماعيلي على "كرش" صالح جمعة.. تفاصيل

مستثمر جديد .. فرج عامر يفجر مفاجأة حول بيع نادى بيراميدز | تفاصيل

حبيب ابنة عمرو دياب يفاجئها بـ صور صادمة بينهما على إنستجرام ..شاهد

بسبب الأهلي وفاركو | شوبير يكشف عن طوارئ وأزمة في الزمالك

الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل قادة العالم المشاركين بمؤتمر المناخ cop 27

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: نعمل على الإسراع من وتيرة التحول الأخضر

السيسي: إجتماعات قمة المناخ تسعي لخلق بيئة نظيفة ومستدامة

خالد الغندور: الاتحاد السكندري يتفوق على الأهلي ويحتل صدارة الدوري

الرئيس : العالم أصبح مسرحًا للمعاناة الإنسانية ويجب تجاوز مرحلة الشعارات | فيديو

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا خلال فعاليات مؤتمر المناخ على المستوى الرئاسي.. فيديو

بوريس جونسون لـ"صدى البلد": أهنئ مصر بالتنظيم الجيد لـ Cop 27|صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 خطوات منزلية سحرية للتخلص من الشعر المجعد

بجنيه واحد.. وصفة مجربة وفعالة للتخلص من قشرة الشعر

المنقذ صاحب الأهداف المجنونة.. صلاح يعيد الانتصارات إلى ليفربول وكلوب يتغنى بلاعبه

كلمة صادمة | وصف من فيفي عبده لفنانة يقلب السوشيال .. وشاهد الرد

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ