غموض بـ الأهلي .. مفاجأة مثيرة في أزمة كهربا مع غرامة الزمالك

كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود كهربا، لاعب الأهلي ، حقيقة دفع اللاعب لغرامة الزمالك أو التقدم بطعن بالتزوير على عقده مع الأبيض.

وقال عبد العزيز في تصريحات صحفية إن موقف كهربا لم يشهد أي تحركات على مستوى دفع الغرامة المقررة عليه لصالح الزمالك، أو الطعن على عقده مع الأبيض بالتزوير.

وأشار إلى أن كهربا لم يتحرك من خلاله بصفته محاميه فيما يتعلق بمسألة الطعن بالتزوير في عقده مع الزمالك، مثلما تردد في الفترة الأخيرة.

موقف الأهلي من غرامة كهربا

وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق حصول كهربا على 25 مليون جنيه من الأهلي لدفع الغرامة، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن اللاعب تحرك لرفع دعوى قضائية للطعن بالتزوير على عقده مع الزمالك.

ويشهد ملف كهربا بالأهلي غموضا كبيرا مع اقتراب شهر يناير ورفع الإيقاف المقدر ب6 أشهر عنه، رغم تمسك الأحمر باللاعب وقيده في القائمة المحلية ومشاركته في التدريبات حيث لم تدفع غرامة الزمالك المقدرة بـ 2 مليون دولار و400 ألف دولار حتى الآن.

وقيد الأهلي كهربا في قائمته المحلية لكنه لا يشارك بسبب الإيقاف الموقع عليه لعدم سداده للغرامة حتى الآن، حيث يؤدي اللاعب تدريباته بشكل يومي ويظهر بمستوى طيب في التدريبات لكن مستقبله يظل غامضا حتى الآن.