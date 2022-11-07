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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمات بالمنتخب.. الغموض يسيطر على موقف محمد صلاح.. وفيتوريا غضبان من الشناوي

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الغموض يحيط بموقف محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول، من الانضمام لمعسكر الفراعنة خلال شهر نوفمبر الجاري، وخوض ودية بلجيكا المحدد لها الثامن عشر من نوفمبر الجاري بالكويت، لافتا إلى أنه تواصل مع إعلامي كويتي وأكد له غياب نجم الريدز عن التواجد مع بعثة المنتخب في الكويت.

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وأضاف «شوبير» خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت أف أم»:  «عندما أبلغني الإعلامي الكويتي بموقف محمد صلاح، تواصلت مع مصدر مهم جدا داخل اتحاد الكرة وأكد لي أن نجم ليفربول سيتواجد مع بعثة الفراعنة في الكويت وسيخوض ودية بلجكيا».

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وتابع حارس الأهلي الأسبق: «عدت مرة أخرى للإعلامي الكويتي ونقلت له كلام المسؤول الكبير باتحاد الكرة، وكان رده كلمة واحدة أفلح إن صدق، وهو ما يجعل هناك حالة من الترقب حول انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب، ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن نجم ليفربول حزين بسبب عدم وجود المنتخب في كأس العالم، ورغم ذلك أعتقد أنه سيفضل لعب ودية مع منتخب بحجم بلجيكا».

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موقف فيتوريا من الشناوي في المنتخب 

وتحدث أحمد شوبير عن غضب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، من حارس بيراميدز أحمد الشناوي، قائلا: «أحمد الشناوي في أول معكسر طلب ارتداء القميص رقم 1، والحصول على شارة القيادة، وهو ما أغضب البرتغالي فيتوريا، وقد لا يتواجد حارس بيراميدز في معسكر نوفمبر الجاري».

يذكر أن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، هو من تولى الدفاع عن عرين الفراعنة في وديتي النيجر وليبيريا.

ونجح محمد صلاح، في قيادة فريقه ليفربول للفوز بهدفين مقابل هدف، على توتنهام، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدفين في شباك فريق توتنهام في الدقيقة 11 والدقيقة 40، قادت فريقه للمركز الثامن من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد تسجيل محمد صلاح هدفين في شباك توتنهام، يرتفع رصيده إلى 124 هدفا في المركز الثاني من قائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول الإنجليزي في البريميرليج.

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