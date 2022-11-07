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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ملك الأردن: التغيرات المناخية تهدد الأنهار والعالم يدفع الثمن..فيديو

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني ملك الأردن

أكد الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، أنه يتوجه بالشكر والتقدير لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى مصر، على حفاوة الإستقبال وحسن التظيم لقمة المناخ.

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وقال الملك عبدالله الثاني، خلال كلمته التي ألقاها، بفعاليات مؤتمر المناخ، cop2، أنه يتم العمل على مجال مكافحة التغيرات المناخية، إلا أن اثرها تدفع ثمنه جميع الدول، وخاصة الدول النامية، مؤكدا أنه سيكون هناك اجراءات هامة من مؤتمر المناخ للوصول لنتائج هامة.

وتابع ملك الأردن، أن التغير المناخي ليس جديد علينا، ونحن نواجه تهديدات مناخية ، مؤكدا تراجع نصيب الفرد من المياه بنسبة 80%، وتراجع منسوب البحر الميت لثلاث أقدام سنويا.

نهري دجلة والفرات

وأشار عبدالله الثاني إلى أنه أختفت واحات بتنوعها الحيوي على مدار عقود قليلة بالمنطقة، مؤكدا أن التغيرات المناخية تهدد نهر الأردن، ونهري دجلة والفرات.

الأردن مصر الملك عبدالله الثاني علاقات دولية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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