ولي العهد السعودي يعلن تشكيل مركز إقليمي للتغير المناخي

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، عن إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وذلك خلال قمة المناخ التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ.

وخلال كلمته في فاعليات إطلاق المبادرة، قال الأمير محمد بن سلمان، إن هذه المبادرة النوعية تأتي تزامنا مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية نغير المناخ COP 27.

كما أعلن الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية تهدف للوصول للحياد الصفري في 2050.

وأضاف ولي العهد، أن تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر يتطلب استمرار التعاون الإقليمي والمساهمات الفعالة من الدول الأعضاء.

وتابع: "تحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الطموحة يتطلب استمرار التعاون الإقليمي والإسهامات الفعالة للدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المناخية العالمية وتنفيذ التزاماتها بوتيرة أسرع".

وخلال كلمته، أعلن ولي العهد السعودي استضافة المملكة مقر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالإضافة إلى إسهام المملكة بمبلغ 2.5 مليار دولار دعما لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر على مدى السنوات الـ 10 القادمة.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة أطلقت مبادرة السعودية الخضراء لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن مكافئ ثاني إكسيد الكربون بحلول 2030.

كما صرح ولي العهد السعودي، بأن المملكة تسعي إلى إنتاج 50% من الكهرباء في المملكة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، وإزالة 44 مليون طن من الانبعاثات الكربونية بحلول 2035.

وأكمل: "نهدف أيضا لزراعة 10 مليارات شجرة وزيادة عدد المحميات البرية والبحرية إلى 30% من إجمالي المساحة الوطنية"، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات يستهدف التخلص نهائيا من الانبعاثات بحلول 2050.

كما أعلن ولي العهد السعودي عن تشكيل مركز إقليمي للتغير المناخي والذي يعد أحد المبادرات التي تم إطلاقها من قبل المملكة، لافتا إلى أن المملكة ستعمل مع دول المنطقة بشأن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "نأمل أن تحقق قمة اليوم مُخرجات تسهم في تعزيز العمل المشترك لضمان مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة".

وتأتي قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر COP27، لحشد الاهتمام العالمي تجاه الحلول المناخية التي تحتاجها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودفع الحلول الشاملة لتعزيز رحلة الانتقال الأخضر.