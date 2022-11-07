ولي العهد البحريني يشيد بجهود مصر واهتمامها بتعزيز التعاون الدولي حول المناخ

أشاد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بجهود مصر لاستضافة المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ، وبما توليه من اهتمام للدفع بالتعاون الدولي فيما يتعلق بالشأن المناخي نحو التطلعات المنشودة، معربا عن تمنياته بأن يحقق المؤتمر نتائج مثمرة ومخرجات بناءّة تعزز التعاون الدولي المشترك للمساهمة في مواجهة تحديات التغيرات المناخية بما يعزز النماء والازدهار العالمي.

وقال الأمير سلمان - خلال مشاركته بالمؤتمر، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) - إن العالم اليوم يواجه بشكل مستمر تحديات مناخية وبيئية مختلفة ما يحتم على الجميع تعزيز التعاون المشترك ومضاعفة ما يتم بذله للحفاظ على البيئة واستدامة مواردها، لافتا إلى أهمية أن تكون الاستدامة البيئية على رأس الأولويات ضمن خطط ومسارات التنمية على كافة الأصعدة باعتبارها هدفًا عالميًا وركيزة أساسية للحاضر والمستقبل.

وأكد الأمير سلمان مواصلة دعم بلاده لكافة المبادرات والمساعي لمواجهة تحديات التغير المناخي والتي تتطلب تكثيف جهود المجتمع الدولي بما يحد من آثارها، مشيرًا إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق نحو تعزيز الأمن البيئي من خلال تبني المزيد من المبادرات والخطط والحلول المبتكرة لضمان مستقبل أكثر أمانًا وجودة.

وأضاف ولي العهد البحريني أن بلاده تضع نصب عينيها الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، ومن أجل هذا الهدف تواصل الجهود لتحقيق ما تم الإعلان عنه في مؤتمر جلاسكو بالمملكة المتحدة (COP26) من التزامها بمجموعة من الأهداف بحلول عام 2035.

وأوضح أن الأهداف تتضمن الخطة الوطنية للتشجير الهادفة إلى مضاعفة عدد الأشجار في البحرين، وأنه تم على هذا الصعيد تجاوز هدف هذا العام بزراعة 140 ألف شجرة، إلى جانب زيادة أشجار نبات القرم بأربعة أضعاف، حيث تمكنت مملكة البحرين من تحقيق الهدف السنوي لهذه المبادرة بنسبة 100% لهذا العام.

ولفت الأمير سلمان إلى أن الأهداف شملت الاستثمار المباشر في تقنيات احتجاز الكربون، وتخفيض الانبعاثات بنسبة 30% من خلال مبادرات إزالة الكربون ومبادرات تعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة مصادر الطاقة المتجددة، منوها بأن بلاده زادت من طاقتها المتجددة بنسبة 40% في العام الماضي، وحرصها المستمر على وضع الحلول المتقدمة في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتقليل كثافة انبعاثات الكربون.