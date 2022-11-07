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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب المشاكل المناخية.. الأمم المتحدة تعلن خطة لنشر نظام إنذار مبكر للكوارث

الامم المتحدة
الامم المتحدة

قدمت الأمم المتحدة خطة لنشر نظام إنذار مبكر للكوارث حول الكوكب بحلول عام 2027، والهدف من المشروع هو الحد من الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية للفئات الأكثر ضعفا من السكان.

وحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، قالت الأمم المتحدة: "الكوارث المناخية التي تحدث واحدة تلو الأخرى يمكن أن تفاجئ المجتمعات الضعيفة التي تواجه مشاكل مناخية والتي ليس لديها أنظمة إنذار مبكر. إذا حصلت على معلومات حول خطر وشيك قبل 24 ساعة ، يمكنك تقليل الضرر بنسبة 30٪".

وتنص الخطة على استثمار أولي قدره 3.1 مليار دولار حتى عام 2027.

وأعدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المشروع بدعم من 50 دولة.

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ووفقًا لـ بلومبرج ، فإن نصف دول العالم ليس لديها أنظمة إنذار مبكر للكوارث الطبيعية، بما في ذلك أفقر البلدان والدول الجزرية.

وفي الوقت نفسه، تعتبر مثل هذه الأنظمة وسيلة رخيصة نسبيًا لتقليل الأضرار الناجمة عن المشاكل الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة الأنشطة التي تهدف إلى التكيف مع تغير المناخ على مستوى العالم إلى 340 مليار دولار سنويًا بحلول نهاية هذا العقد.

الأمم المتحدة تغير المناخ درجات الحرارة الاحوال الجوية الكوارث المناخية

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