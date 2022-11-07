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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضم ألفيش واستبعاد فيرمينو.. قائمة البرازيل لخوض كأس العالم 2022

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

أعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن قائمة بلاده النهائية، للمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، رفقة منتخبات سويسرا وصربيا والكاميرون.

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رسميا.. الإعلان عن قائمة كوستاريكا للمشاركة في كأس العالم 2022

وتُقام بطولة كأس العالم 2022 بقطر، في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وضمت قائمة البرازيل 26 لاعبًا، على رأسهم نيمار دا سيلفا، وفينيسيوس جونيور، والمخضرم داني ألفيش لاعب بوماس المكسيكي البالغ من العمر 39 عامًا.

وشهدت القائمة استبعاد روبيرتو فيرمينو مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي رغم تفوقه هذا الموسم، إضافة لجابرييل مدافع أرسنال.

قائمة البرازيل

وضمت قائمة البرازيل كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر ( ليفربول الإنجليزي) - إيدرسون مواريش ( مانشستر سيتي الإنجليزي) - ويفرتون ( بالميراس البرازيلي)

خط الدفاع: داني ألفيش ( بوماس المكسيكي) - تياجو سيلفا ( تشيلسي الإنجليزي) - ماركينيوس ( باريس سان جيرمان الفرنسي) - إيدير ميليتاو ( ريال مدريد الإسباني) - بريمر ( يوفنتوس الإيطالي) - دانيلو ( يوفنتوس الإيطالي)  - أليكس تيليس ( إشبيلية الإسباني)

خط الوسط:  كاسيميرو ( مانشستر يونايتد الإنجليزي) - برونو جيماريش ( نيوكاسل يونايتد الإنجليزي)  - فابينيو ( ليفربول الإنجليزي) - فريد ( مانشستر يونايتد الإنجليزي) - لوكاس باكيتا ( وست هام يونايتد الإنجليزي) - إيفرتون ريبيرو ( فلامينجو البرازيلي)

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا ( بارسي سان جيرمان الفرنسي) - فينيسيوس جونيور ( ريال مدريد الإسباني) - رودريجو جويس ( ريال مدريد الإسباني) - جابرييل خيسوس ( أرسنال الإنجليزي) - رافينيا ( برشلونة الإسباني) -  جابرييل مارتينيلي ( أرسنال الإنجليزي) - أنتوني ( مانشستر يونايتد الإنجليزي) - ريتشارليسون ( توتنهام هوتسبير الإنجليزي) - بيدرو (فلامينجو البرازيلي) 

 

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