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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. الإعلان عن قائمة كوستاريكا للمشاركة في كأس العالم 2022

منتخب كوستاريكا
منتخب كوستاريكا

أعلن لويس فيرناندو سواريز، المدير الفني لمنتخب كوستاريكا، عن قائمة فريق بلاده النهائية للمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر.

قائمة كوستاريكا

وضمت قائمة كوستاريكا 26 لاعبًا على رأسهم كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان. 

وجاءت القائمة كالآتي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – إستيبان ألفارادو (هيريديانو الكوستاريكي) – باتريك سيكييرا (لوجو الإسباني). 

خط الدفاع: أوسكار دوارتي (الوحدة السعودي)- فرانسيسكو كالفو (قونيا سبور التركي) – كيندال واستون (سابريسا الكوستاريكي) – خوان بابلو فارجاس (ميوناريوس الكولومبي)- دانييل تشاكون (كولورادو رابيدز الأمريكي) – كيشير فوير (هيريديانو الكوستاريكي)- كارلوس مارتينيز (سان كارلوس الكوستاريكي) – بريان أوفييدو (ريال سولت ليك الأمريكي) – رونالد ماتاريتا (سينسيناتي الأمريكي). 

خط الوسط: يلستين تيخيدا (هيريديانو الكوستاريكي) – سيلسو بورخيس (ألاخويلينسي الكوستاريكي) – يوستين سالاس (سابريسا الكوستاريكي) – روان ويلسون (جريسيا الكوستاريكي) – خيرسون توريس (هيريديانو الكوستاريكي) – دوجلاس لوبيز (هيريديانو الكوستاريكي) – ألفارو زامورا (سابريسا الكوستاريكي) – أنتوني هيرنانديز (بونتاريناس الكوستاريكي) – براندون أجييرا (نوتنجهام فورست الإنجليزي) – بريان رويز (ألاخويلينسي الكوستاريكي). 

خط الهجوم: جويل كامبيل (ليون المكسيكي) – أنتوني كونتريراس (هيريديانو الكوستاريكي) – جوان فينيجاس (ألاخويلينسي الكوستاريكي).

وتأهل منتخب كوستاريكا لكأس العالم بفوزه في الملحق العالمي على نيوزيلندا بهدف نظيف.

ويتواجد منتخب كوستاريكا في المجموعة الخامسة بكأس العالم رفقة منتخبات ألمانيا واليابان وإسبانيا.

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