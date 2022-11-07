رئيس الكونغو: بقاء البشرية يتطلب احترام الالتزامات دون مراوغات

أكد رئيس الكونغو دينس ساسو نجيسو، أن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، يجب أن يكون مؤتمرا للعمل والتحرك بعد العديد من الإعلانات والنوايا والوعود التي لم يتم الوفاء بها منذ سنوات.



وقال رئيس الكونغو، في كلمته، اليوم الإثنين، خلال فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ، إنه حان الوقت الآن لأن ننتقل إلى الأفعال الملموسة والمحددة، وهذا سيكون أساس مصداقيتنا، لافتا إلي أن بقاء البشرية يتطلب أن نحترم دون مراوغة الالتزامات التي أخذناها على عاتقنا وتنفيذ المبادرات الفعالة التي ترتبط بالحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أن الكونغو لديها الإرادة الثابتة والعزيمة المستمرة للمشاركة بصورة فعالة ونشطة في الجهد الدولي الهادف لمكافحة التغيرات المناخية.

.