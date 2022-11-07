أحمد موسى: حرائق في بيوت جماعة الإخوان بسبب نجاح قمة المناخ.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية نظمت أكبر قمة مناخ في العالم.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "العالم في أرض السلام في قمة المناخ بشرم الشيخ"، لافتا: "دول العام تتابع قمة المناخ من مدينة أرض الشيخ".

وأشار: "هناك حرائق في بيوت جماعة الإخوان بسبب نجاح قمة المناخ"، موضحا: "هناك بكاء في بيت كل واحد خائن كان لا يريد النجاح للبلد".

وأوضح: "ترتيب القمة على أعلى مستوى، وهناك بروتوكول على أعلى مستوى"، مضيفا: "الرئيس استقبل قادة وزعماء العالم صباح اليوم".