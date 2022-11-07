المستشار الألماني: 170 مليون يورو لمبادرة الدرع العالمي لتمويل مكافحة المناخ

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، خلال كلمته أمام قمة المناخ COP27 بشأن مواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي، أن الحرب الروسية على أوكرانيا قلبت الموازين في العالم كله وهذا ظهر في أسعار الطاقة والغذاء.

وقال المستشار الألماني، إن ضبط الاحترار العالمي أصبح ضرورة ملحة وعلينا العمل بشكل جاد لخفض الانبعاثات.

وأشار إلي أن الدول الأكثر تضررا جراء التغير المناخي من حقها أن تدعو للتضامن العالمي، مضيفا: "سنعمل على دعم البلدان الأكثر تضررا من التغير المناخي".

ولفت شولتز إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى زيادة استخدام الفحم لتوليد الطاقة.

وأوضح أن ألمانيا تعمل على الوصول إلى الحياد الكربوني في العام 2050 أو قبل ذلك.

وأعلن المستشار الألماني، أن ألمانيا ستقدم 170 مليون يورو لمبادرة "الدرع العالمي" لتمويل مكافحة تغير المناخ.