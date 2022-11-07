عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير البيئة الليتواني: مصر ستترك عظيم الأثر على طريق مكافحة تغير المناخ

وزير البيئة في ليتوانيا
وزير البيئة في ليتوانيا في لقاء مع صدى البلد

أعرب وزير البيئة لدولة ليتوانيا سيمون جينتفيل، ورئيس وفد بلاده في قمة المناخ Cop27 عن تفاؤله بنجاح الرئاسة المصرية للدورة 27 لاتفاقية اطراف الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وإحراز تقدم ملموس نحو الاهداف الموضوعة من أجل إنقاذ العالم من كارثة التغير المناخي

وقال الوزير الليتواني سيمون جينتفيل، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن المأمول من وراء قمة شرم الشيخ لمكافحة تغير المناخ كبير جدا، ولكن التحديات خطيرة في الوقت ذاته، وأتوقع أن دولة بحجم مصر تنظم مثل هذه الفعالية الكبرى في تاريخ مؤتمرات المناخ، فإنها ستكون قادرة على تحقيق معظم المستهدف والاستكمال على ما وصلت اليه الاتفاقات السابقة في باريس وجلاسجو وغيرها

وتابع وزير البيئة لدولة ليتوانيا، قائلا: مصر في حالة عدم الوصول إلى الاهداف المرجوة من المفاوضات حول المناخ بين أطراف الاتفاقية، فإنها ستترك عظيم الأثر بمثل هذه الفعالية الضخمة على أرضها والتي نجحت فيها على المستوى التنظيمي وعلى مستوى استقبال الوفود الدولية لتجمع قادة وزعماء العالم والمسئولين من أجل التفاهم لإنقاذ الأرض من كارثة تغير المناخ.

وانطلقت، الأحد، أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" في شرم الشيخ، بمشاركة واسعة من جانب وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وبدأت بالجلسة الإجرائية بإلقاء وزير الدولة البريطاني الوك شارما رئيس مؤتمر المناخ "COP26".

وجرت بعد الكلمة الافتتاحية لوزير الدولة البريطاني الوك شارما رئيس الدورة 26 لمؤتمر تغير المناخ مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس "COP27"، سامح شكري وزير الخارجية، وأعقبها إلقائه بيان الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27".

وتحدث أيضا خلال الجلسة الإجرائية السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان المناخ سيمون ستيل، ورئيس اللجنة الحكومية الدولية بشان التغير المناخي هو سونج لى.

فيما تضمن اليوم الثاني الشق الرئاسي من القمة، وذلك بعقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى، حيث ألقي الزعماء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، كما تعقد أيضا ثلاث موائد مستديرة للزعماء المشاركين بالمؤتمر غد الثلاثاء.

وتسعى مصر- التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا- إلى تهيئة الأجواء؛ لحث كافة الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة، والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب، فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثه المدمرة.

وتعزز مصر- التي بادرت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة - قدراتها في مجال مواجهة التغيرات المناخية من خلال إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، والتي تركز على عدد من المبادئ من بينها خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة التغيرات المناخية.       

مصر شرم الشيخ الأمم المتحدة تغير المناخ سيمون سيمون جينتفيل وزير البيئة لدولة ليتوانيا قمة المناخ COP27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة..شيرين عبد الوهاب تعود لـ حسام حبيب ويجلسا سويا بفيلا بالتجمع الخامس

بسبب تدخلات حسام حبيب.. مدير أعمال شيرين يتخلى عنها| خاص

تراجع عالمى كبير في أسعار الدولار

أفضل لاعبي إفريقيا.. حقيقة إسلام دروجبا| شاهد

غموض بـ الأهلي .. مفاجأة مثيرة في أزمة كهربا مع غرامة الزمالك

جريمة الأشقاء الثلاثة.. انتقموا من شقيقتهم وعشيقها في البحيرة| تفاصيل

هدوء يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. تغطية خاصة

وظائف حكومية لكافة المؤهلات.. تعرف على الشروط وموعد وطريقة التقديم

موضوعات متعلقة

أمين الاتحاد من أجل المتوسط: الرئاسة المصرية تؤدي دورا محوريا في قمة المناخ

COP27.. جلسة ثنائية لـ سامح شكري مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.. صور

ناصر كامل: COP27 أكبر فعالية لمناقشة تغير المناخ في تاريخ الأمم المتحدة| خاص

نص كلمة سامح شكري بالجلسة الافتتاحية لـ COP27

شكري: مؤتمر COP27 فرصة لتأكيد الإرادة السياسية للأطراف لمواجهة تحديات تغير المناخ

شكري: مصر عازمة أن تكون شرم الشيخ علامة مميزة على طريق مواجهة تغير المناخ

الوك شارما: اختيار سامح شكري رئيسا لـCOP27 بالتزكية.. والعمل الشاق يبدأ الآن

ترشيحاتنا

من الجزائر لشرم الشيخ.. كيف استحوذ المناخ على اهتمام قادة الدول؟

عفاف شعيب: لم أهاجم حلا شيحا وشهيرة وسهير رمزي بسبب خلعهن حجابهم..فيديو

الأمم المتحدة: عدد سكان الأرض يصل لـ 8 مليارات الأسبوع المقبل

سوق المستعمل| دايهاتسو شاريد أوتوماتيك بـ 45 ألف جنيه

نفسي اقعد في البيت وتعولني امرأة.. محمد التاجي: مش مع رضوى الشربينى

كذب وخداع.. البيت الأبيض يوجه اتهامات خطيرة لـ ترامب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سحلها وهى حامل..صور لـ البلوجر آمال مع زوجها بعد عودتهم

بنفس الصورة من عام 1996 ..أميرة فتحى تكشف عن جمالها الطبيعى

بعد ضربها وعودتها له.. 10 صور للبلوجر آمال أبو المجد قبل الشهرة

Cop27.. قطر تعرض مجسمات ستادات كأس العالم 2022 في مؤتمر المناخ

فيديو

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

علاقة غير شرعية.. 3 أشقاء ينتقمون من شقيقتهم وعشيقها | تفاصيل صادمة

«كنت بنام أنا وعشيقي وجوزي على سرير واحد».. تفاصيل اعترافات قاتلة زوجها في بولاق الدكرور "فيديوجراف"

نهلة سلامة: زيجاتي الأربعة فاشلة واستعد للخامسة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ