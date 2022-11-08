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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين تعتذر عن مسلسل روبي لهذا السبب

الهام شاهين
الهام شاهين

اعتذرت الفنانة إلهام شاهين، مؤخرا، عن المشاركة في مسلسل «حضرة العمدة»، بطولة روبي؛ وجاء سبب اعتذارها، لعدم اكتمال السيناريو حتى الآن، حيث أرسلت الشركة المنتجة لها 4 حلقات فقط.

مسلسل حضرة العمدة، من بطولة: سميحة أيوب، بسمة، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمود عبد المغني، نهلة سلامة، وآخرين، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2022 من خلال مسلسل «بطلوع الروح»، والذي شاركها بطولته: منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، وهاجر السراج، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.

وحصدت إلهام شاهين جائزة تميز عن دورها في مسلسل «بطلوع الروح»، الذي قدمته في الموسم الرمضاني الماضي 2022، كما نال العمل جائزة أفضل مسلسل عربي، وذلك من مهرجان الموريكس دور بدورته الـ 22.

محمود عبد المغني في حضرة العمدة


تعاقد الفنان محمود عبد المغني، على المشاركة في بطولة مسلسل «حضرة العمدة» أمام الفنانة روبي، والمنتظر عرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل موسم 2023 .

ومن المقرر أن يجسد «عبد المغني» خلال المسلسل دورا محوريا يسهم فى تحريك الأحداث بشكل مباشر وقوى، ويجسد شخصية جديدة تماما عن ما سبق وقدمه في أعماله المختلفة.

ومن المفترض أن يبدأ المخرج الكبير عادل أديب، في تصوير حلقات المسلسل خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتم بناء الديكورات الخاصة بالمسلسل، ومعاينة أماكن التصوير الخارجي، كما أنه من المفترض ان تستعين الشركة المنتجة ببعض المتخصصين الأجانب لتنفيذ عدد من المشاهد والجرافيكس حتى يظهر العمل بالشكل المطلوب.

التعاون الثاني بين محمود عبد المغني وفنون مصر
ويعد هذا التعاون الثاني بين «عبد المغني»، ومجموعة فنون مصر لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، حيث شارك من قبل في مسلسل «ظل الرئيس» للنجم ياسر جلال، وجسد عبد المغنى خلال العمل دور حازم صقر، وكان له تأثير قوى خلال الأحداث، ويعد أحد الأعمال الدرامية الضخمة التي تم إنتاجها عام 2017، وكان من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج أحمد سمير فرج.

إلهام شاهين روبي مسلسل روبي حضرة العمدة

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