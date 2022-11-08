رئيس اتحاد الطائرة: عقد مريم مصطفى لم يوثق مع الأهلي.. فيديو

أكد ياسر قمر رئيس اتحاد الكرة الطائرة، أن عقد مريم مصطفى لاعبة الطائرة لم يوثق مع الأهلي، مشيرا إلى أن عناد مسئولي القطبين منعه من حل الأزمة ودياً.

وتابع رئيس اتحاد الطائرة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC،عقد الأهلي الجديد مع مريم مصطفى لم يوثق، الأهلي قدم عقود مريم مصطفى الجديدة بعدما وقعت اللاعبة للزمالك.

وأضاف ياسر قمر، اتحاد الطائرة سينفذ الحكم الذي سيأتي من القضاء بشان أزمة مريم مصطفى،وحاولت إنهاء أزمة مريم مصطفى بشكل ودي ولكن هناك حالة من العناد بين الأهلي والزمالك

وأكمل، مريم مصطفى لم تنكر التوقيع للأهلي ولكن اعترضت على وجود شرط جزائي قيمته 3 مليون جنيه، هناء حمزة اعترضت على زيادة بعض البنود في عقد مريم مصطفى، وهذا الأمر يحدث في الكثير من الأندية،

وأتم، مريم مصطفى كانت سترفض التوقيع في حالة علمها بوجود شرط جزائي في العقد قيمته 3 ملايين جنيه.