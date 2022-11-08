رئيس جامعة بنها: الخطة الاستراتيجية الجديدة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة

عقد الدكتور جمال سوسةرئيس جامعة بنها اجتماعا مع فريق إعداد ومراجعة الخطة الاستراتيجية للجامعة ٢٠٢٣- ٢٠٣٠ ، وذلك لمناقشة مقترح إستراتيجية الجامعة خلال السنوات القادمة وربطها بإستراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠



جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورعبد الرحيم شولح المشرف على الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجى، والأستاذة شيرين شوقى أمين عام الجامعة، والدكتورة فاطمة عبد الوهاب مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة ، والأمناء المساعدين.

وقال الدكتور جمال سوسه أنه تم الموافقة علي البدء في إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة من قبل مجلس الجامعة لتكون خطة المستقبل، مؤكدًا علي أن الخطة الجديدة تتسق مع المتغيرات الجديدة وطموحة لكي تساهم فى إحداث نقلة نوعية لجامعة بنها ووضعها فى مصاف الجامعات العالمية ، والعمل على التحول الرقمي و تنمية روح الابتكار واقتصاد المعرفة بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وخلال الاجتماع قدم الدكتور عبد الرحيم شولح مقترح للخطة الجديدة فى ضوء الاستعداد للخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة بنها 2023- 2030 ، مشيراً الى أن الخطة الاستراتيجية لجامعة بنها ترتكز على على رؤية ورسالة تؤهلها للوصول إلى العالمية من خلال تحقيق مجموعة من الغايات والأهداف الاستراتيجية والمشروعات والمستهدفات والأنشطة المحددة بجدول زمني وفق مجموعة من القيم والسياسات الحاكمة للعمل.