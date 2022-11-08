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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 33 ألف طن أرز لـ 58 موقعاً للتجميع في الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  أهمية محصول الأرز الذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعته، كونه العصب الرئيسى لقوت الشعب.

 

وشدد المحافظ على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه ٢٠٢٢ م بشأن تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال الموسم  وكذلك حظر تصدير الأرز للخارج .

من جانبه أوضح  المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت (٣٢٨٩٥) طن و (٧٩٣) كيلو أرز داخل ٥٨ موقعا تجميعياً مشيراً إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت ٢٢٦ ألف و٩٢ فدان.

 

 أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أهمية مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز والتي تشمل أن تكون  حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة  لا تزيد عن 14% وان يكون الارز خالي من الشوائب  كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك  الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذلك  خلو المواقع التخزينية المعدة لإستلام  وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتاكد من خلوها من اي إصابات حشرية.

 

وشدد المحافظ  على أهمية إلتزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة ، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لإستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الإستلام اثناء موسم التوريد وعدم تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

الشرقية محافظة الشرقية وزارة الزراعة تصدير الأرز محافظ الشرقية محصول الارز

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