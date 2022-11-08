وكيل نقل النواب: كلمة الرئيس تؤكد استعادة الدور المصرى بتحقيق السلام العالمى

قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة المناخ العالمية cop 27 التى تنظمها مصر بمدينة شرم الشيخ، أكدت استعادة مصر دورها التاريخي الإقليمي والدولي، وتصدرها المشهد العالمى دفاعا عن السلام والأمن العالمى.

وأضاف قرقر في تصريحات له اليوم، أن دعوة الرئيس لقادة العالم للالتزام بتنفيذ تعهداتهم فيما يتعلق بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، يؤكد إدارك الرئيس بخطورة القضية وتداعياتها لاسيما علي الدول النامية، مثمنا إطلاق الرئيس السيسي علي قمة المناخ COP 27 قمة التنفيذ بهدف الإسراع في تنفيذ تلك التوصيات والتعهدات لانقاذ العالم من مخاطر التغيرات المناخية التى يمكنها أن تدمر العالم.

وتابع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبرت عن صوت ومعاناة شعوب العالم في قضايا تمس مصالح كل مواطن على مستوى العالم، منها الدول النامية بشكل رئيسي وجوهري.

وثمن قرقر، دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: هى دعوة من أرض السلام و نداء من مصر لقيادات شعوب العالم في التحرك السريع للحد من التبعات المتوالية لتلك الحرب على اقتصاديات العالم، كما أنها تنطلق من ثوابت السياسة الخارجية لمصر التي لا تتغير، بحرصها الدائم على دعم الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.