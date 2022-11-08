سوق المستعمل.. اشتري سيارة 4×4 بـ 100 ألف جنيه.. صور

تنتمي سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2007 إلي فئة السيارات الـ SUV صغيرة الحجم، وقدمت السيارة لأول مرة في الصين عام 2005، ونالت السيارة إعجاب المواطنين المصريين لما تمتلكه من مميزات منها، رخص ثمنها، وتوافر قطع غيارها، وانخفاض استهلاكها للوقود .

سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2007

سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2007

مواصفات سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2007

تمتلك سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2007 محرك سعة 1600 سي سي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 74 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات خارجية أو داخلية" فبريقة" بالكامل، ويجد بالسيارة رخصة سارية لمدة 8 شهور.

سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2007

تحتوي مقصورة سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2007 علي العديد من التجهيزات منها، تكيف، وراديو، وكاسيت، وسماعات بالأبواب الأربعة، وعدادات قياسية للسرعة، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، ومدخل aux ، وسنتر لوك، وشاحن USB، ومقاعد من الجلد، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، ودرج أمامي بالتابلو للتخزين، وولاعة سجائر، وطفاية، وازرعه بالمقود للتحكم في عمل الضوء والإشارات والمساحات.

سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2007

تظهر سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2007 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، فوانيس ضباب أمامية، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة "زوتي"، ومرايات جانبية يمكن ضمها والتحكم بها كهربائيا، وجنوط حديد، وصداد أمامي وخلفي بلون فضي، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، ولمبات توقف علي الصداد الخلفي للتنبيه، ومساحة للزجاج الخلفي، ومخرج عادم اسفل الصداد الخلفي.

سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2007

سعر سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2007

تقدم سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2007 للبيع بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .