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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة عن زوتي T600 داخل السوق المصري .. صور

نظرة شاملة عن زوتي T600
نظرة شاملة عن زوتي T600 داخل السوق المصري

استطاعت شركة زوتي الصينية أن تحقق شعبية كبيرة داخل الاسواق المختلفة، من خلال اصداراتها المتنوعة، وابرزها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، ومنها النسخة زوتي T600 والتي تضم باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب العديد من عناصر الرفاهية والتحكم ووسائل الحماية والامان.

المواصفات الفنية للسيارة زوتي T600

 

تستمد السيارة زوتي T600 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 207 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات مكون من 6 سرعات، ومن خلال هذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 9.5 ثانية.

تجهيزات السيارة زوتي T600

 

دعمت السيارة زوتي T600 بحزمة من وسائل الحماية والامان مثل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و مكابح مانعة للانغلاق ABS، و فرامل EBD الخاصة بالتوزيع الالكتروني، ونظام الثبات الالكتروني ايضا، مع مصابيح امامية تعمل بتقنية LEDLIGHT، ومستشعرات ركن امامية وخلفية مدعومة بكاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، مع مقصورة داخلية تتسم بالرحابة تسع إلى 5 مقاعد.

 

بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة يبلغ قياسها 9 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة المهام مالتي فانكشن، ومكييف هواء، وحساسات مطر، ونظام صوتي وترفيهي، و 4 نوافذ كهربائية، وقفل مركزي، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح.

تصميم السيارة زوتي T600

 

ترتكز السيارة على عجلات رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، مع مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، وفتحة سقف بانوراما، بينما تأتي بقياسات هيكلية بلغت 4654 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1893 مم، و 1696 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 344 لتر، وقاعدة عجلات بطول 2807 مم.

أسعار السيارة زوتي T600 داخل السوق المصري 

 

تأتي السيارة زوتي T600 SUV داخل السوق المصري موديل 2020 أوتوماتيك ROYAL محرك 1500 سي سي تيربو بقيمة قدرها 338 الف جنيه.

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