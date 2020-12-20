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سيارات

قبل نهاية العام.. أسعار زوتى 2020 في مصر.. صور

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تعتبر السيارات الصينية من أرخص السيارات المتواجدة في السوق المصرية، والأكثر انتشارا بسبب كونها عملية وموفرة، بالإضافة إلى توافر قطع غيارها في الأسواق.


وفى ذلك الصدد، يبحث كثيرون عن أسعار السيارات الصينية في مصر، وبالأخص بعد أن شهدت سوق السيارات المصرية حالة من الانتعاش بعد فترة ركود كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب اجتياح وباء كورونا المستجد COVID-19 دول العالم.


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ومع هذا التعافي المستمر في الأسواق المصرية للسيارات، تحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، تقديم بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.


وزادت خلال الفترة الأخيرة بعض أسعار موديلات الشركات في الأسواق المصرية للسيارات، وتخفيضات في البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب، وإعادة كسب ثقة العميل المصري مرة أخرى، والخروج من هذه الأزمة بأفضل النتائج دون التأثير على اقتصاد هذا القطاع الهام في مصر، حيث يبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات.


ونستعرض خلال السطور التالية، أسعار القائمة الرسمية للعلامة التجارية زوتى في مصر موديل 2020 - 2021 في الأسواق المصرية.


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زوتى Z100

- مانيوال / ELEGENT 2020 بسعة محرك 1000 CC بسعر 118,000 جنيه

 

زوتى Z300

- مانيوال / LUXURY 2020 بسعة محرك 1500 CC بسعر 167,990 جنيه

 

زوتى Z560

- أوتوماتيك / COMFORT 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 264,990 جنيه

 

زوتى SR7

- أوتوماتيك / ROYAL 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 299,990 جنيه

 

زوتى T600

- أوتوماتيك / ROYAL 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 338,000 جنيه

 

زوتى T500

- أوتوماتيك / ROYAL 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 344,990 جنيه

- أوتوماتيك / FLAGSHIP 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر    399,990 جنيه

قبل نهاية العام.. أسعار زوتى 2020 في مصر.. صور
قبل نهاية العام.. أسعار زوتى 2020 في مصر.. صور
قبل نهاية العام.. أسعار زوتى 2020 في مصر.. صور
قبل نهاية العام.. أسعار زوتى 2020 في مصر.. صور
قبل نهاية العام.. أسعار زوتى 2020 في مصر.. صور
قبل نهاية العام.. أسعار زوتى 2020 في مصر.. صور
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