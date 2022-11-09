برلماني: آلية التعاون بين مصر واليونان تمثل أهمية بالغة في تبادل الرؤى 

أشاد محمد منظور عضو مجلس الشيوخ، بجهود مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصةً في مجال التعاون في قطاع الطاقة، وفي مشروعات الربط الكهربائي، والغاز، وكذلك التعاون في إستراتيجيات تغير المناخ، والتحول الأخضر، والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وذلك في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ.

العلاقات الوطيدة بين مصر واليونان

وأضاف منظور، أن العلاقات الوطيدة بين مصر واليونان تتمتع بخصوصية كبيرة وتعد نموذجًا للترابط والتعايش بين الثقافات والتعاون الاستراتيجي في منطقة شرق المتوسط، مُؤكدًا أن مصر واليونان تمثلان جسرًا لربط الشرق بالغرب حيث تعد مصر بوابة اليونان للتواصل مع الدول الإفريقية وتمثل اليونان بوابة رئيسية لمصر مع دول شرق أوروبا، مُشيرًا إلى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد نظام الحكم وشهدت العلاقات المصرية اليونانية نقلة نوعية على مختلف الأصعدة خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور أن الاستثمارات اليونانية في مصر بلغت نحو 155 مليون دولار في عدد 160 مشروعا، وشملت قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والقطاع السياحى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التمويل والقطاع الزراعى، مُوضحًا أن قيمة التجارة بين مصر واليونان ارتفعت خلال الربع الأول من 2021 لتبلغ نحو 477.837 مليون دولار في مقابل 274.673 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو قدره 74%.

وتابع: "كما زادت قيمة الصادرات المصرية لليونان خلال الربع الأول من 2021 لتسجل 349.735 مليون دولار في مقابل 143.447 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو قدره 143.8%، لتستحوذ على 3.8% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية للخارج، فضلا عن ارتفاع الواردات المصرية من اليونان خلال مارس 2021 بنسبة 28.3% لتبلغ 33.696 مليون دولار في مقابل 26.264 مليون دولار خلال مارس 2020".

وأشار منظور، إلى أن آلية التعاون بين مصر واليونان تمثل أهمية بالغة في تبادل الرؤى وتحقيق مزيد من التطوير في علاقات التعاون على مختلف الأصعدة بما يسهم في تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، مُؤكدًا أن مصر ستجني ثمار الخطط الاستراتيجية المُحكمة التي تنتجها الدولة لنهضة الدولة في شتى المجالات بأقرب وقت.

من جانبه، قال الرئيس السيسي، إن الربط الكهربائي وتجارة الطاقة، يلعبان دورا مهما في تعزيز أمن الطاقة، ولذلك تشارك مصر في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وأسواق الكهرباء.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته بـ مؤتمر المناخ، أنه جار العمل على مشروع الربط الكهربائي، بين مصر واليونان، لتصبح مصر جسرا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، متابعا: الربط الكهربائي سيعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة.

وأكمل: مصر تحرص على دعم جهود الدول الأفريقية للتحول إلى الطاقة النظيفة، خاصة في ظل ما تتمتع به الدول الافريقية من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة.

ونوّه بأن مصر ستكون أحد المحاور الرئيسية لنقل الطاقة النظيفة إلى أوروبا، وهذا دليل على سعى كمصر للتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ.

وأضاف أن مصر تحرص على ما تتمتع به مصادر الطاقة من المنتظر أن تكون مصر أحد المحاور الرئيسية لنقل الطاقة النظيفة إلى أوروبا، وهذا دليل على سبيل التحول إلى نموذج تنموي مستدام.

ولفت إلى أن التحول الأخضر ليس فقط من حق أبناء مصر في مستقبل افضل، بل لوعي مصر بما يمثله التحول الأخضر من فرص واعدة.