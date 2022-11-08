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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاروق الباز: مصر يمكنها إنتاج الطاقة الشمسية وبيع الفائض

فاروق الباز
فاروق الباز

نفى العالم المصري الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إمكانية تعرض أوروبا لظاهرة التصحر؛ لأنها محمية بكتلة أرض كبيرة، منوهًا بأن إفريقيا وجزء من آسيا، القارات الأكثر تأثرًا بتلك الظاهرة.
وتحدث "الباز" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور ، عبر تقنية زووم  ،ببرنامج " مصر الجديدة" المذاع على قناة ETC""  اليوم الثلاثاء ، عن وفاء الدول الكبرى بتعهداتها لتمويل المناخ، مشيرا الى أن كل الدول مشاركة في شرم الشيخ، ويرون ما يحدث في قمة العالم، ويفهمون أن مشكلات تغير المناخ قد تحدث عندهم أو في المناطق القريبة، ولذلك علينا أن نتعاون جميعًا للوفاء بتلك التعهدات .

وأشار مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إلى أن الصحراء الغربية لم تكن صحراء، ولكن كان بها غابات وحيوانات" لافتا الى أنه من المحتمل اختفاء لسان رأس البر حال استمرار حدة التغيرات المناخية ، مؤكدا أنه يمكن لمصر إنتاج طاقة شمسية تكفينا ونبيع الفائض منها حيث تمتلك الدولة المصرية طاقة شمسية وطاقة رياح بنسب عالية للغاية .

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